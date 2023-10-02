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Назначены арбитры на матчи 5-го тура Пути Премьер-Лиги Кубка России

вчера, 13:14

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

3 октября (вторник)

«Урал» – «Рубин»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Владимир Миневич; резервный судья – Артур Фёдоров; VARСергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сиденков; VARАнатолий Жабченко; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Балтика»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VARРафаэль Шафеев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Резников.

4 октября (среда)

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Чебан; VARПавел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья – Артём Чистяков; VARРоман Галимов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья – Вера Опейкина; VARИгорь Панин; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Игорь Синер.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VARСергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Павел Новиков; резервный судья – Ян Бобровский; VARАндрей Фисенко; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 16:41
В любом случае будут кто-то недоволен , тут даже к бабке гадалке не ходить !)
Гость
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