Президенту «Урала» прощают угрозы арбитрам. А вот Слуцкого и Дзюбу штрафовали за длинный язык

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вчера, 14:52

Непоследовательное поведение РФС .

Угрожать расправой незаконно

Президент «Урала» после скандального матча с «Ростовом», где судья Галимов наработал на новое отстранение от матчей РПЛ , сделал несколько громких заявлений. Иванов допустил, что глава департамента судейства Мажич мстит ему за критику работы арбитров в матчах «Урала». Также босс «Урала» предложил расправляться с рефери физически:

Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа. По моему мнению, их всех нужно взять и утопить. Не могу сказать, что бы сделали с судьей в 90-е за такую работу. Я сегодня разговаривал с руководителями нашего футбола. Говорю: «Объясните, что делать?» Мы после каждой игры пишем в ЭСК. Три раза уже признали, что мы правы. И что делать? Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову.

Когда видите отсылки к убийству, то реакция может быть одной – дисквалификация. Когда Слуцкий глупо пошутил на детской передаче, что футбольного арбитра надо бить при встрече, то в КДК РФС не наказали его лишь потому, что работал тогда за границей.

Но когда тренер допускал более мягкие оскорбления рефери в РПЛ , то получал дисквалификации и крупные штрафы. Но Слуцкий не вспоминал расправу как Иванов. Высказывания президента «Урала» намного грубее и хуже. Банально незаконные, УК РФ запрещает угрозы убийством и нанесением тяжкого вреда здоровью.

В РФС должны защищать рефери

Если президенту «Урала» можно заявить, что надо утопить бригаду арбитров, то почему Семака наказали за слово «козел» в адрес судьи? Давайте тогда всем разрешайте угрозы в футболе, хотя это прямо противоречит законам страны. Объяснение главы КДК РФС Григорянца, почему слова Иванова не рассмотрят, очень насмешили:

Данное дисциплинарное нарушение не входит в компетенцию КДК , поскольку слова были произнесены Ивановым не на стадионе и не в период после матча.

Стоп, так Слуцкий и Дзюбе недавно наказаны за оскорбления журналиста, которые они допустили на шоу в интернете и на парковке. Это тоже вне стадиона. РФС рассматривает разные случаи этических нарушений, отказ оценивать грубые слова Иванова очень странный. Президент «Урала» высказался после матча с «Ростовом». Достаточно покинуть стадион и законы на тебя не распространяются?

Формировать авторитет судейского корпуса и защищать рефери – прямая обязанность РФС . Это важно для успешного правосудия. Если президенту «Урала» можно такое говорить без последствий, то у рефери никогда не будет веса. Даже когда на стадионе «Ахмата» были выкрики в микрофон с оскорблениями арбитра, то последовал штраф. А президента «Урала» поймут и простят?

Нет никакой логики в избирательном правосудии. На предложение убить несколько человек после футбольной игры нужна жесткая реакция лично Дюкова. Например, это не сравнить с тем, как Луис Суарес назвал Патриса Эвра испанским словом «черный», но уругвайца в результате отстранили на 8 матчей АПЛ за тот инцидент.

Нужен протест всех арбитров РПЛ

Грош цена мужчинам со свистками, если Карасев и Безбородов не выйдут с общим заявлением всех рефери, что пока Иванова не дисквалифицируют согласно регламенту за угрозы убийством официальных участников матча, то судьи не будут работать в поединках РПЛ . Посмотрим, как за неделю Дюков найдет новых арбитров. Но вряд ли у рефери есть смелость для справедливого протеста.

Дело не конкретно в Иванове, а в принципах правосудия. Если бы Медведев из «Зенита», представители «Динамо», ЦСКА или «Спартака» заявили об убийстве арбитров, а затем поделились мечтой взять биту и разбить рефери голову, то футбольная общественность настаивала бы на длительной дисквалификации. Дзюба предложил засунуть телефон в одно место журналисту – быстро наказали.

Слуцкий назвал этого парня «дебилом», что оскорбляет людей с умственной отсталостью, ведь они расторопнее некоторых участников РПЛ – получил наказание. Но эти словесные проступки не сравнить с угрозами Иванова. Босс «Урала» взрослый мужчина, неправ – получай наказание. Президенту клуба, если в РФС боятся действовать по закону, надо просить о собственной дисквалификации.

По закону светит отстранение на годы

Если бы любой в российском футболе предложил утопить президента «Урала», то автора высказывания надо наказывать штрафом и дисквалификацией. Такие вещи нельзя пропускать, ведь будет лавина грязных историй. Достаточно разрешить безнаказанность один раз – она возникнет снова и снова. Этот исторический урок человечество давно выучило. Закон работает, если он для всех.

Иванова прощали, когда после матча «Урала» и ЦСКА оскорблял арбитров. Его наказывали после других нападок на рефери под трибунами. Иванова редко удаляют с бровки, хотя иногда ведет себя невоспитанно. Судьям пора высказаться, угрозы расправы серьезнее матов, хотя словесные оскорбления тоже недопустимы. Да, Галимов и его помощники грубо начудили в игре «Урала» и «Ростова».