Президенту «Урала» прощают угрозы арбитрам. А вот Слуцкого и Дзюбу штрафовали за длинный язык

Непоследовательное поведение РФС.
Угрожать расправой незаконно
Президент «Урала» после скандального матча с «Ростовом», где судья Галимов наработал на новое отстранение от матчей РПЛ, сделал несколько громких заявлений. Иванов допустил, что глава департамента судейства Мажич мстит ему за критику работы арбитров в матчах «Урала». Также босс «Урала» предложил расправляться с рефери физически:
Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа. По моему мнению, их всех нужно взять и утопить. Не могу сказать, что бы сделали с судьей в 90-е за такую работу.
Я сегодня разговаривал с руководителями нашего футбола. Говорю: «Объясните, что делать?» Мы после каждой игры пишем в ЭСК. Три раза уже признали, что мы правы. И что делать? Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову.
Когда видите отсылки к убийству, то реакция может быть одной – дисквалификация. Когда Слуцкий глупо пошутил на детской передаче, что футбольного арбитра надо бить при встрече, то в КДК РФС не наказали его лишь потому, что работал тогда за границей.
Но когда тренер допускал более мягкие оскорбления рефери в РПЛ, то получал дисквалификации и крупные штрафы. Но Слуцкий не вспоминал расправу как Иванов. Высказывания президента «Урала» намного грубее и хуже. Банально незаконные, УК РФ запрещает угрозы убийством и нанесением тяжкого вреда здоровью.
В РФС должны защищать рефери
Если президенту «Урала» можно заявить, что надо утопить бригаду арбитров, то почему Семака наказали за слово «козел» в адрес судьи? Давайте тогда всем разрешайте угрозы в футболе, хотя это прямо противоречит законам страны. Объяснение главы КДК РФС Григорянца, почему слова Иванова не рассмотрят, очень насмешили:
Данное дисциплинарное нарушение не входит в компетенцию КДК, поскольку слова были произнесены Ивановым не на стадионе и не в период после матча.
Стоп, так Слуцкий и Дзюбе недавно наказаны за оскорбления журналиста, которые они допустили на шоу в интернете и на парковке. Это тоже вне стадиона. РФС рассматривает разные случаи этических нарушений, отказ оценивать грубые слова Иванова очень странный. Президент «Урала» высказался после матча с «Ростовом». Достаточно покинуть стадион и законы на тебя не распространяются?
Формировать авторитет судейского корпуса и защищать рефери – прямая обязанность РФС. Это важно для успешного правосудия. Если президенту «Урала» можно такое говорить без последствий, то у рефери никогда не будет веса. Даже когда на стадионе «Ахмата» были выкрики в микрофон с оскорблениями арбитра, то последовал штраф. А президента «Урала» поймут и простят?
Нет никакой логики в избирательном правосудии. На предложение убить несколько человек после футбольной игры нужна жесткая реакция лично Дюкова. Например, это не сравнить с тем, как Луис Суарес назвал Патриса Эвра испанским словом «черный», но уругвайца в результате отстранили на 8 матчей АПЛ за тот инцидент.
Нужен протест всех арбитров РПЛ
Грош цена мужчинам со свистками, если Карасев и Безбородов не выйдут с общим заявлением всех рефери, что пока Иванова не дисквалифицируют согласно регламенту за угрозы убийством официальных участников матча, то судьи не будут работать в поединках РПЛ. Посмотрим, как за неделю Дюков найдет новых арбитров. Но вряд ли у рефери есть смелость для справедливого протеста.
Дело не конкретно в Иванове, а в принципах правосудия. Если бы Медведев из «Зенита», представители «Динамо», ЦСКА или «Спартака» заявили об убийстве арбитров, а затем поделились мечтой взять биту и разбить рефери голову, то футбольная общественность настаивала бы на длительной дисквалификации. Дзюба предложил засунуть телефон в одно место журналисту – быстро наказали.
Слуцкий назвал этого парня «дебилом», что оскорбляет людей с умственной отсталостью, ведь они расторопнее некоторых участников РПЛ – получил наказание. Но эти словесные проступки не сравнить с угрозами Иванова. Босс «Урала» взрослый мужчина, неправ – получай наказание. Президенту клуба, если в РФС боятся действовать по закону, надо просить о собственной дисквалификации.
По закону светит отстранение на годы
Если бы любой в российском футболе предложил утопить президента «Урала», то автора высказывания надо наказывать штрафом и дисквалификацией. Такие вещи нельзя пропускать, ведь будет лавина грязных историй. Достаточно разрешить безнаказанность один раз – она возникнет снова и снова. Этот исторический урок человечество давно выучило. Закон работает, если он для всех.
Иванова прощали, когда после матча «Урала» и ЦСКА оскорблял арбитров. Его наказывали после других нападок на рефери под трибунами. Иванова редко удаляют с бровки, хотя иногда ведет себя невоспитанно. Судьям пора высказаться, угрозы расправы серьезнее матов, хотя словесные оскорбления тоже недопустимы. Да, Галимов и его помощники грубо начудили в игре «Урала» и «Ростова».
Вот только чужие ошибки не оправдывают Иванова. Заслужил дисквалификацию. Не стоит прикрываться лазейками в законе, чтобы выгородить взрослого мужчину, который быстро понял, что наговорил глупостей. Согласно дисциплинарному регламенту РФС Иванову светит отстранение от трех месяцев до трех лет. Нет повода убирать на год, но минимальное наказание в самый раз.
Но в следующем же туре - новый перформанс. Левая красная Егорычеву, куча других ошибок. Это вообще как?
Но в следующем же туре - новый перформанс. Левая красная Егорычеву, куча других ошибок. Это вообще как?
верблюд горбатый, а что вокруг не горбатое ?
верблюд горбатый, а что вокруг не горбатое ?