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Пострадавший вратарь «Клермона» сможет присоединиться к сборной Сенегала

вчера, 19:59

Вратарь «Клермона» Мори Диав отправится в расположение сборной Сенегала.

Во время матча с «Монпелье» рядом с игроком взорвалась брошенная с трибун петарда, после чего футболист потерял сознание. Голкипера в итоге унесли на носилках, а поединок остановили при счёте 4:2 в пользу «Монпелье».

Сегодня утром Диав прошёл дополнительные обследования, после чего получил от клуба возможность присоединиться к своей национальной команде, которая 16 октября проведёт товарищеский матч с Камеруном. Клуб будет находиться в тесном контакте с врачом сенегальской футбольной федерации, чтобы следить за состоянием здоровья своего игрока.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:06
всё будет хорошо у него !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:03
В общем стмулянтом оказался.
Гость
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