Пострадавший вратарь «Клермона» сможет присоединиться к сборной Сенегала

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вчера, 19:59

Вратарь «Клермона» отправится в расположение сборной Сенегала.

Во время матча с «Монпелье» рядом с игроком взорвалась брошенная с трибун петарда, после чего футболист потерял сознание. Голкипера в итоге унесли на носилках, а поединок остановили при счёте 4:2 в пользу «Монпелье».

Сегодня утром Диав прошёл дополнительные обследования, после чего получил от клуба возможность присоединиться к своей национальной команде, которая 16 октября проведёт товарищеский матч с Камеруном. Клуб будет находиться в тесном контакте с врачом сенегальской футбольной федерации, чтобы следить за состоянием здоровья своего игрока.