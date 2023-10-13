Президент РФС доволен работой главы департамента судейства Мажича

Президент РФС Александр Дюков оценил работу судей на матчах Российской Премьер-Лиги.
9 октября президент РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой ЭСК РФС, а также сообщил, что глава департамента судейства Милорад Мажич ещё ни разу не встречался с представителями клубов.
В принципе, доволен работой Мажича, я вижу улучшения. Судьи ошибаются, и похожие эпизоды трактуются судьями по-разному, что раздражает и команды, и клубы, но в целом вижу положительную динамику и доверие к Мажичу. Но выводы делать рано относительно того, есть прогресс или нет.
Это рабочий момент, у Александра Александровича есть вопросы к людям, которые отвечают за судейство. Их можно было задать напрямую, не через СМИ. Что произошло, то произошло, сейчас прямой контакт восстановлен.