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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Президент РФС доволен работой главы департамента судейства Мажича

вчера, 10:38

Президент РФС Александр Дюков оценил работу судей на матчах Российской Премьер-Лиги.

9 октября президент РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой ЭСК РФС, а также сообщил, что глава департамента судейства Милорад Мажич ещё ни разу не встречался с представителями клубов.

В принципе, доволен работой Мажича, я вижу улучшения. Судьи ошибаются, и похожие эпизоды трактуются судьями по-разному, что раздражает и команды, и клубы, но в целом вижу положительную динамику и доверие к Мажичу. Но выводы делать рано относительно того, есть прогресс или нет.

Это рабочий момент, у Александра Александровича есть вопросы к людям, которые отвечают за судейство. Их можно было задать напрямую, не через СМИ. Что произошло, то произошло, сейчас прямой контакт восстановлен.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:06
Если задавать вопросы не через СМИ,то кто же тогда узнает,какую непосильную ношу несёт г.Алаев,во благо российского футбола??? Без этого "Сатурн" почти не виден"...
asraeil
asraeil
вчера в 10:53
Что то меня терзают смутные сомнения, что есть улучшения...
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