Президент РФС доволен работой главы департамента судейства Мажича

Президент РФС оценил работу судей на матчах Российской Премьер-Лиги.

9 октября президент РПЛ выразил недовольство работой ЭСК РФС , а также сообщил, что глава департамента судейства ещё ни разу не встречался с представителями клубов.

В принципе, доволен работой Мажича, я вижу улучшения. Судьи ошибаются, и похожие эпизоды трактуются судьями по-разному, что раздражает и команды, и клубы, но в целом вижу положительную динамику и доверие к Мажичу. Но выводы делать рано относительно того, есть прогресс или нет.