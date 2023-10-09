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Карпин раскритиковал судейство в матче против «Краснодара»

вчера, 14:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин недоволен судейством в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара». Специалист считает, что третий мяч «быки» забили из явного положения вне игры.

Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, «Ростов» находится на 14-м месте.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 03:33
Для начала узнайте с какого ракурса офсайдная линия рисуется, а потом поговорим.
А по пустякам, которые не имеют отношения к истине, прошу впредь не беспокоить.
tank 166
tank 166 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 20:42
Ростов держит Карпина, потому что на Моуриньо и Гвардиолу у Ростова нет денег. А у Моуриньо и Гвардиолы на Ростов никаких нервов не хватит.
Сп62
Сп62
вчера в 20:31, ред.
О том, что был офсайд, подтвердили многие независимые эксперты. Вопрос в том, что правда эта уже никому не поможет. Решение арбитров никто отменять не будет. Воз останется на месте.
stanichnik
stanichnik ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:08, ред.
Доброго Здоровья Володя!
Да там все стоят вертикально, как раз это и дает основание судить, что игрок атакующей команды находится в офсайде, потому как его нога находится ближе к прочерченной линии.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:06
Имеет право так считать, слово за экспертами.
stanichnik
stanichnik ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:05
Очень эффектные снимки вы предъявили, только они не имеют ничего общего с тем, что мы пытаемся оспорить, потому что на ваших фото одни предметы расположен относительно других, а в случае с офсайдом мы разбираем местоположение игроков и помощника Главного судьи(который кстати правильно располагается и видит происходящее в правильном ракурсе)относительно прочерченной линии, а не относительно луча исходящего от камеры, передающей изображение. Если у вас сомнения по поводу параллельности красной линии на картинке с центральной линией поля, то тогда дальнейший спор не имеет смысла, доказывать вам что-либо бесполезно.
Да и хочу обратить ваше внимание на то, что я неоднократно на soccere указывал о принадлежности к динамовскому отряду болельщиков, к южным командам отношусь с одинаковой симпатией и в данном случае отстаиваю истину, а не интересы ростовского клуба.
a-league
a-league ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 19:06, ред.
Если даже находящаяся на некотором удалении от линии игроков камера визуально не скрадывает офсайда (а она чем дальше, тем больше должна его скрадывть), то что говорить о камере, которая расположена вровень с игроками ?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:02
Камера находится по центру поля и где то высоко, а игрок находится с боку ближе к воротам чем к центру поля.
С данной камеры никогда и никто не будет мерить офсайд, офсайд может уловить только камера расположенная вровень по последним игрокам, примерно где находится боковой судья.
Они ещё бы с камеры за воротами Краснодара снимки наделали бы.
a-league
a-league ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:49, ред.
Какой ещё нужен ракурс ? Съёмка с ВЫСОТЫ (специально выделил), геометрия поля чётко видна, центральная линия чётко видна, крайние точки игроков тоже чётко видны. Что не устраивает ? Это же не съёмка с бровки, где можно посмотреть то ли слева, то ли справа, но не сверху.

PS Ты привёл примеры как раз различных вариантов съёмок снизу и сбоку без привязки к геометрии и ориентирам. С приведённым мной фото вообще никаких корреляций
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
Главное поймать ракурс и тогда любого можно ввести в заблуждение.
Данная линия с дальнего бокового ракурса и реальная картинка искажена.
Вот вам в помощь как надо делать фото с нужного ракурса.
Ближний предмет будет больше остальных, даже если он в реальности намного меньше, главное ракурс.
Так линии офсайда никогда и никто не чертит, ну только если ради ввести кого-нибудь в заблуждение и доказывать свою правоту.
Вы же как болельщик Ростова готовы принять оптический обман за правду, так как это выгодно в данном случае.
Но истина дороже!

a-league
a-league ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:42, ред.
Прочерченная линия параллельна центральной линии и проходит по крайней точке последнего игрока Ростова. Прочерти эту линию по крайней точке Волкова и последнего игрока Ростова она вообще не коснётся. Если её прочертить от бокового, то она прошьёт несколько человек и что это даст ? О чём ты вообще рассуждаешь ?
Хотя, если ты ВУЗ заканчивал по гуманитарному направлению и понятие "проекции" тебе неведомо, то и вопросов в принципе у меня к тебе больше никаких нет
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:34
А "Краснодар" доволен.
stanichnik
stanichnik ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:07
Доброго Здоровья Солнце!
Линия прочерчена как раз по "меже", разделяющей сорта травы футбольного газона, предназначенной для визуального облегчения судьям определять местоположение игроков при офсайдах, а кто к ней ближе находится на этом изображении это на совести каждого смотрящего на него и зависит от степени объективности оценки данного эпизода. По-моему там всё очевидно и Валерий Георгиевич прав, как и тот, кто выложил эту картинку. Болейте за своих, а не против чужих!
Ветер23
Ветер23
вчера в 17:57
Опять сопли распустил Валера
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:53
Зато в прошлом сезоне жалоб не было.... Каждый матч - пенальти...
cska1948
cska1948 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 17:47
Чтобы игроку в чёрном быть вне игры, согласно вашей линии, он должен ЛЕЖАТЬ, а он СТИТ вертикально.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ a-league (раскрыть)
вчера в 17:36
А если снимок будет с другой трибуны, то вне игры не будет.
Данный снимок может вводить в заблуждения и тем более с такого ракурса.
Да и линия так не чертиться, это тебе любой профессиональный чертёжник скажет.
Не стоит из оптического обмана зрения оскорблять судей.
Вот если бы подобная линия проходила от места бокового, то тогда и мог бы быть спор, а так...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:17
Валера, пора на покой, в Великую Эстонию.
a-league
a-league
вчера в 17:15, ред.
На полкорпуса Волков вылез, причём боковой судья находился рядом с ним и должен был прекрасно это всё видеть. Слепошарые кроты
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:14
Зачем Ростов держит Карпина?
У него больное самолюбие и завышенная самооценка.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:12
Карпин, не тренер ты, не тренер.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ FC RSM (раскрыть)
вчера в 17:00
А ты юмор не воспринимаешь? Он ведет себя как раз под эту фразу, причем уже давно.
FC RSM
FC RSM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:35
Это когда такое Карпин сказал?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:16
Это заговор Валера против всех спартачей!!!
Где бы ты не был, кем бы ты не был, тебя всё равно найдут и устроят заговор.
Чем хуже дела, всегда всплывёт заговор, проверено временем.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:48
Эх, Валера...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:44
А разве был в истории хотя бы один случай, когда в проигрыше Ростова не были бы виноваты судьи.? Карпин : "При отсутствии ошибок судей против Ростова, моя команда набирала бы 100% очков" Доктора вызывали?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:34
Он имел в виду, что Волков был в не игры наверно в момент передачи. Кордоба не был, это точно.
Neuron0005
Neuron0005
вчера в 15:29
Валерий Карпин тренер, может критиковать как и все тренеры.
112910415
112910415
вчера в 15:03
у Валеры всегда так
snenn2f5988y
snenn2f5988y
вчера в 14:58
Поплыл Валерьян, как и его Ростов во втором тайме
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