Карпин раскритиковал судейство в матче против «Краснодара»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин недоволен судейством в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара». Специалист считает, что третий мяч «быки» забили из явного положения вне игры.
Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, «Ростов» находится на 14-м месте.
Данный снимок может вводить в заблуждения и тем более с такого ракурса.
Да и линия так не чертиться, это тебе любой профессиональный чертёжник скажет.
Не стоит из оптического обмана зрения оскорблять судей.
Вот если бы подобная линия проходила от места бокового, то тогда и мог бы быть спор, а так...
https://youtu.be/HjCBU8TFq9I
Данный снимок может вводить в заблуждения и тем более с такого ракурса.
Да и линия так не чертиться, это тебе любой профессиональный чертёжник скажет.
Не стоит из оптического обмана зрения оскорблять судей.
Вот если бы подобная линия проходила от места бокового, то тогда и мог бы быть спор, а так...
Линия прочерчена как раз по "меже", разделяющей сорта травы футбольного газона, предназначенной для визуального облегчения судьям определять местоположение игроков при офсайдах, а кто к ней ближе находится на этом изображении это на совести каждого смотрящего на него и зависит от степени объективности оценки данного эпизода. По-моему там всё очевидно и Валерий Георгиевич прав, как и тот, кто выложил эту картинку. Болейте за своих, а не против чужих!
Линия прочерчена как раз по "меже", разделяющей сорта травы футбольного газона, предназначенной для визуального облегчения судьям определять местоположение игроков при офсайдах, а кто к ней ближе находится на этом изображении это на совести каждого смотрящего на него и зависит от степени объективности оценки данного эпизода. По-моему там всё очевидно и Валерий Георгиевич прав, как и тот, кто выложил эту картинку. Болейте за своих, а не против чужих!