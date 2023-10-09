Карпин раскритиковал судейство в матче против «Краснодара»

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вчера, 14:54

Главный тренер «Ростова» и сборной России недоволен судейством в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара». Специалист считает, что третий мяч «быки» забили из явного положения вне игры.

Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, «Ростов» находится на 14-м месте.