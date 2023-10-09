Президент РПЛ пошёл войной на судейский комитет. Там защитили арбитра после скандала

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вчера, 16:10

В РФС оправдали судью матча «Ростова» и «Урала».

Алаев жёстко раскритиковал ЭСК РФС

Президент высшего дивизиона должен думать об интересах всей лиги. РПЛ как продукт сильно пострадал из-за отлучения от еврокубков. Вряд ли в ближайшее время взрослые команды вернут в ЛЧ и другие турниры, ведь будет массовый бойкот соперников. Алаев это понимает, общается с людьми из УЕФА . Ему важно, чтобы замкнутый турнир с тремя важными позициями – два места под прямой вылет и чемпионство, выглядел прилично.

Ультрас не ходят на матчи, тишина тоже влияет на восприятие игр. А теперь эксперты по судейству под руководством нового босса Мажича оправдывают арбитров после допущенных ошибок. В ЭСК РФС единогласно не заметили толчок Байрамяна из «Ростова» в спину Кики из «Урала», хотя контракт повлиял на позицию рук защитника накануне пенальти. Также эксперты РФС заявили, что судья правильно удалил Егорычева из «Урала», ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова». Ещё члены ЭСК РФС не увидели фол Егорычева в собственной штрафной площади.

Одним словом, судья Галимов и его помощник с VAR – красавцы, всего одна ошибка. Президент РПЛ Алаев категорически не согласен.

Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и Байрамяном, для меня это очевидный момент. Это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК. Не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала.

Мнения по эпизоду разделились, ведь есть эксперты, которые защищают Галимова, но в ЭСК РФС приняли именно единогласное решение, хотя эпизод очевидно спорный. Это предвзятость в пользу арбитров? Тогда новый состав комиссии слабее, чем предыдущий, где хватало международных экспертов.

Мажич прикрывает своих подопечных

Не было в РПЛ периода без обоснованных правилами претензий к арбитрам. Судья Безбородов в матче «Ахмата» и ЦСКА грубо ошибся, причём несколько раз. Судья Карасёв в свежем туре поставил пенальти в ворота «Локомотива» за случайный отскок мяча в руку Тикнизяну, хотя по современным правилам это не пенальти. Помощник с повторами не отправил Сергея к монитору. И это самые именитые судьи РПЛ .

Алаев в праведном гневе обращается к руководителям арбитров, которые за много лет не подготовили молодых рефери в достаточном количестве. Сухой и сын Левникова не могут судить половину матчей за тур, да и сами не без греха. А кивки на ошибки арбитров в АПЛ и других лигах не спасают от критики рефери РПЛ . Есть разница между тотальной глупостью в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» и действиями Безбородова в Грозном. Проблема в месте действия.

Глава РПЛ работал в РФС и знает весь компромат на арбитров, которых отстраняли ранее. Алаев злится, ведь нужен чистый сезон, а судейский фактор снова может стать решающим. Важно оставить футбол на первом плане. Нужна чемпионская борьба «Краснодара» и преследователей, которыми успевают стать многие клубы, например, любая команда из Москвы, не говоря о готовом кандидате в чемпионы, действующем обладателе кубка «Зените».

Алаев напомнил, что зарплату судьям платят клубы, а глава судейского корпуса Мажич не встречался с представителями команд РПЛ , чтобы объяснить логику принятия решений. Серб не приехал в конце июня. Прошли ещё три месяца, но человек, которому тоже платят из карманов клубов, сидит дома. Если бы Мажич спокойно признавал ошибки арбитров, то какие к нему вопросы? Но когда за треть сезона несколько случаев очевидного выгораживания, то возникают конфликты.

Судейство повлияет на итоги чемпионата

Каждый матч клубов у дна таблицы может в итоге оказаться решающим для определения двух неудачников сезона. Также видите ЦСКА на восьмом месте, а «Спартак» в десяти очках от первой позиции. Самые богатые клубы, кроме «Краснодара», недобрали очки. Растёт давление на руководителей, на тренеров, на игроков. А также на арбитров. Не хочется увидеть судейские скандалы, поэтому Алаев прав, что предлагает разобраться на берегу.

Мажич на расстоянии не подготовил команду арбитров к успешному старту сезона. Самые опытные и номинально сильные рефери в плохой форме. Арбитры дают бороться, это установка нового начальства, что здорово, но в новом чемпионате бесит необъяснимость поведения рефери в отдельных матчах. Судья может отработать идеально, затем жёстко начудить, а потом снова судить адекватно без грубых ошибок. «Человеческий фактор» это одна из самых удачных выдумок Блаттера.

Его ФИФА была пронизана коррупцией, о которой все знали, но её настолько хорошо прятали, что дорогие адвокаты даже сумели отмазать старика Зеппа от парочки обвинений. Вот только подельники швейцарца сразу написали явку с повинной от испуга, как с этим быть? Арбитры прошлого точно не были чистыми. А теперь сложно объяснить странные переключения отдельных рефери РПЛ от хорошей работы к безобразному судейству. Выведение РПЛ за радары УЕФА ведёт к предсказуемым разговорам о возрастании риска коррупции.