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Председатель судейского комитета и ЭСК РФС ответил на критику Алаева

вчера, 16:37

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев ответил на критику ЭСК со стороны президента РПЛ Александра Алаева.

Есть два формата обсуждения судейских вопросов с руководителями клубов. Первый — это подведение итогов года. На общем собрании клубов 26 апреля генеральный секретарь РФС предложил провести такую встречу по окончании предыдущего сезона. Эта встреча была назначена на 30 июня и должна была пройти в «Доме футбола», но за два дна до нее, 28 июня, поступило письмо от лиги с просьбой перенести эту встречу. Теперь встречаться по данной повестке и подводить итоги прошедшего чемпионата в разгар нового представляется РФС нецелесообразным, и запроса от клубов на это нет.

Второй формат — это прямой рабочий диалог с клубами, и он у нас есть.

После каждого тура руководители и тренеры могут задать и задают интересующие их вопросы мне лично. Милорад Мажич и я регулярно бываем на матчах и видимся там с владельцами, управляющими и тренерами клубов, мы всегда открыты к общению.

Также с этого сезона в отрытом доступе публикуются не только решения ЭСК по обращению клубов, но и внутренняя оценка самых интересных эпизодов департаментом судейства.

Если у руководителей наших команд есть желание более детально погрузиться в правила игры и трактовки игровых эпизодов, то они всегда могут прослушать лекцию о правилах игры вместе со своей командой в рамках процедуры лицензирования. В настоящее время у нас есть несколько запросов на лекции от клубов РПЛ, и в октябре они состоятся. При этом руководители клубов редко приходят на такие встречи, они традиционно более интересны представителям спортивных блоков клубов. Если что-то изменилось и руководители хотят совместно прослушать лекцию о правилах игры и текущих трактовках, то мы готовы организовать для них лекцию на площадке РФС.

С этого сезона по решению президента РФС в состав экспертно-судейской комиссии входят три иностранных эксперта: Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Джюнейт Чакыр и менеджер судей первой лиги Николай Иванов.

Все три иностранных арбитра входят в список лучших судей 2011-2020 годов по версии международной федерации футбольной истории и статистики. Чакыр занимает второе место, Мажич и Ирматов 15-е и 16-е места соответственно.

На наш взгляд, уровень экспертизы и компетенции этих специалистов не вызывает сомнений. Если в текущих условиях появятся варианты привлечения ещё нескольких авторитетных специалистов, то мы с удовольствием их рассмотрим.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:28
Каманцев запускал ракеты, профессиональный юрист. Потом перешел в футбол. Делаем вывод о его знаниях и умениях. Все эти заслуженные арбитры не раз косячили не по-детски, даже отстранялись от судейства. Один Чакыр чего стоит.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:24
У них на все обвинения и претензии всегда есть оправдательные ответы!
морозз
морозз
вчера в 19:02
Вывод один и очень для нас неприятен…62о пахнет для нас но не для них, у этих парней всё в одеколоне!
Сп62
Сп62
вчера в 18:59
Из всего сказанного можно сделать вывод: не трогайте нас, мы сами с усами.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:42
да они оба разыгрывают комедию перед всеми, а сами с усами посмеиваются
112910415
112910415
вчера в 18:36
этого кадра голыми руками не возьмёшь ! )
lotsman
lotsman
вчера в 18:28
Их так просто не возьмёшь, они закалённые.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ asraeil (раскрыть)
вчера в 18:23
Он просто объяснил профану как и где обсуждаются такие вопросы.Видимо,Алаев не на своём месте,хотя и устраивает большинство,хотя бы пока.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:18
А должен быть? Зато он обвинил руководителя(и не одного!) в НЕЗНАНИИ и НЕЖЕЛАНИИ знать Правила и знакомится с Рекомендациями высших судейских футбольных инстанций.На идиотские всплески эмоций высшего футбольного руководителя так и надо отвечать,а не ввязываться в дискуссию на поле СМИ.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ порт (раскрыть)
вчера в 18:14
Они уже пригласили прекрасного арбитра Равшана-Ирматова.Он поквалифицированней Безбородова в принципе.
asraeil
asraeil
вчера в 17:47
Мог бы вообще ничего не говорить... одни общие фразы и не более того
порт
порт
вчера в 17:45
иностранных эксперта: Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Джюнейт Чакыр
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Вы бы ещё Равшана с Дшамшутом пригласили.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:45
Интересно, а эти иностранные топ-специалисты голосовали, и как? А то в ответе почему-то подчеркивается только что они числятся в ЭСК и про их компетенции.
pomor45
pomor45
вчера в 17:39
Дождик лей, лей, лей на меня не налей.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:30
Если коротко: "ему про Фому он про Ерему".
nubom
nubom
вчера в 17:23
Ну, я думаю, судя по ответу, там не один крючкотворец работал, а Каманцев только подписался. Похоже, ватага этих ребят приготовилась к долгой осаде. Их голой рукой оттуда за ушко не вытащишь.

cska1948
cska1948
вчера в 16:56
По ответу видно, что Каманцев прожженный чиновник. Воды налил ведро, а на вопрос, почему пенальти в ворота Урала ЭСК признал правильным, так и не ответил.
Гость
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