Арбитрам АПЛ платят боссы «Манчестер Сити» и «Ньюкасла». Скандальный конфликт интересов

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вчера, 16:08

«Ливерпуль» и «Арсенал» недовольны подработкой известных рефери.

Арбитры АПЛ нашли выгодные «халтурки»

«Манчестер Сити» – клуб шейхов из ОАЭ . И теперь они приглашают к себе европейских арбитров. Майкл Оливер работал в Саудовской Аравии, а теперь судит матчи лиги, где выступают Иньеста и Бакаев. Они нужны для аналогии. Не важно, как Андрес играет в новом клубе, давно всё доказал. И важно, в какой форме будет Зелимхан, от этого зависят карьерные перспективы игрока «Зенита».

Не важно, как арбитры АПЛ судят в ОАЭ и Саудовской Аравии. Но если после длительного перелета судьи теряют концентрацию и совершают грубейшие ошибки в Англии, то это проблема. Даже если фактор усталости не всегда влияет на Оливера с коллегами, то есть очевидный конфликт интересов, ведь «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» – клубы шейхов из двух богатых нефтяных стран, и эти команды в АПЛ .

«Халтурки», которыми промышляют рефери, могли остаться незамеченными, но последние громкие скандалы с арбитрами АПЛ заставляют поднять вопрос об этике. Может ли человек, которому щедро платят шейхи, потом адекватно судить поединки конкурентов «горожан» и «сорок»? Ситуация хитрая, не доказать прямой подкуп. Но все фанаты видят, что судьям АПЛ очень хочется летать на заработки.

Ситуация напоминает «дело Негрейры»

В деле Негрейры проблема в том, что обвиняемый косит под деда с деменцией. Негрейра по дороге в суд нелепо упал. «Оскар» ему не светит, но дедушка достаточно старый, чтобы врать врачам о симптомах, которые позволят не попасть в тюрьму по состоянию здоровья. У сына Негрейры положение хуже, может заговорить. В «Барселоне» выкатили объяснение по делу, но от формулировок за версту несет дорогими адвокатами.

Есть две правдоподобные версии обвинения. Первая – разные президенты «Барселоны» воровали деньги клуба, оплачивая втридорога услуги консультанта Негрейры, который по совпадению был одним из серых кардиналов испанских рефери и непосредственным начальником судей. Вторая версия – подкуп арбитров через схему с прикрытием. Прокуроры пока не поняли, откуда у рефери Ла Лиги наличные деньги на покупку недвижимости.

В деле Негрейры наказать могут, в первую очередь, Лапорту и бывших президентов «Барселоны». Но судья со смехом реагирует на попытки выставить «Барселону» потерпевшей стороной. В Каталонии годами платили боссу арбитров, хотя даже студент юридического факультета увидит конфликт интересов. Если президенты клуба воровали народные миллионы – это криминал. Если покупали арбитров, то «Барселону» вышвырнут из ЛЧ .

УЕФА хватит доказательства вины боссов «сине-гранатовых», даже если отделаются штрафом для клуба. Ситуация с арбитрами АПЛ и шейхами похожая. Формально всё законно, но как Ингленду, Оливеру, Берту, Беннетту и Куку доказать клубам АПЛ , что их гонорары не влияют на суждения в поединках «Ливерпуля», «Арсенала» и других команд? Шейх Мансур и принц Салман получают доступ к рефери на родной земле, и это тоже подозрительно.

В АПЛ много грубых ошибок арбитров

В идеальном варианте рефери АПЛ могут оказаться честными бездарями. Но и это плохо для футбола, тогда арбитры не тянут. Они судят в четверг в ОАЭ и мчатся на самолет, чтобы успеть на игру АПЛ . В Лиге чемпионов самые крутые арбитры работают в ночь со среды на четверг, получают лишние сутки отдыха. А что будет, если судей АПЛ начнут переманивать шейхи из Саудовской Аравии? Дополнительная нагрузка на рефери, которые и так постоянно ошибаются.

Также все говорят, что рефери АПЛ ненавидят работу на VAR . Никто с юности не обучался этому ремеслу, нет талантливых ребят, которые сразу поняли принципы судейства из специальной комнаты. Им всем плевать на качество работы, видим наплевательское отношение рефери к правосудию. Например, арбитры годами признают ошибочные отказы от выдачи вторых желтых карточек. Глава рефери АПЛ Уэбб не спорит, что Ковачича стоило удалить в матче с «Арсеналом».

Но судьи прикрываются правилом, что нельзя проверять вторую желтую карточку. А почему нельзя? Что и кто мешает дополнить протокол VAR ? Выходит, арбитрам плевать на правосудие в АПЛ , им важнее право летать на заработки к шейхам. Поэтому умиляют рассказы, будто арбитрам сложно живется, из-за чего надо прощать им дикие ошибки, вроде отмены гола Диаса. Впрочем, попадание мяча в руку ван Дейку против «Брайтона» – тоже повод поспорить о судействе.

Уэббу пора запретить работу на шейхов

Ховард боится злить спонсоров АПЛ . Шейхи заводят в лигу деньги и могут купить другие клубы, вроде МЮ и «Ливерпуля». Но нельзя игнорировать скандальную ситуацию. Каждый тур в АПЛ фиксируют ошибки, причем в разных матчах. Уэбб потом нелепо оправдывает подопечных, так как сам привык к круговой поруке после ляпов рефери. Но ставки слишком большие. Клубы тратят сотни миллионов евро в год, а один свисток может исказить результаты целого сезона.

Понимаем, почему высмеивают Клоппа за слова о переигровке матча против «Тоттенхэма». Футбольные власти не позволят переиграть встречу даже с тремя жесткими ошибками. Так создадут прецедент, придется переигрывать десятки матчей, что невозможно из-за плотного календаря. Но также ничего не сделано, чтобы болельщики не ругали VAR – это обычные повторы, а понимали, что ошибаются люди перед мониторами. Арбитры АПЛ не справляются с работой.

А их начальник Уэбб позволил подработку на Ближнем Востоке, что является просчетом, ведь создает простор для прямой и непрямой коррупции. Невозможно залезть в голову Майклу Оливеру и понять, не начнет ли он симпатизировать «Манчестер Сити» и «Ньюкаслу» после того, как купит дом, автомобиль и подарок жене за деньги шейхов, владеющих клубами Гвардиолы и Хау. Арбитры понимают, что если потопят «горожан» и «сорок» – лишатся щедрых гонораров.