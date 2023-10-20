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Федерация футбола Франции будет придерживаться «энергетической трезвости»

вчера, 19:58

Национальные команды Франции будут пользоваться поездами для близких выездов.

Федерация футбола Франции (FFF) объявила о запуске программы, которая направлена на сохранение климата.

Сборные Франции вместо самолетов станут использовать поезда, если продолжительность выезда не превышает три часа, сотрудники FFF – если в дороге предстоит провести не более пяти часов.

Помимо этого, разработан план «энергетической трезвости», что является государственной программой Франции. Цель данной меры – снизить использование энергоресурсов на 50% за 5 лет.

Федерация будет распространять информацию о проблемах климата, принимать участие в исследованиях и разработке новшеств для устойчивого развития в партнерстве с государственными исследовательскими структурами и стартапами.

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Франция
Перевод с fff.fr Фото: Сайт people.com
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 22:42
Это не совсем так, например, человеческого влияния было достаточно, чтобы развернуть на 180% процессы, связанные с целой планетой, например, скорость вращения Земли всю историю человечества снижалась, а последние двадцать лет быстро увеличивается, наоборот. Это связано с перемещением больших объемов вещества с полюсов на центр Земли, эффект юлы, человечество "раскручивает" Землю.

А то, что сейчас, ещё ерунда с тем, что будет лет через десять, двадцать. Однозначно будет большое увеличение количества землетрясений (из-за увеличения напряжения земной коры), оно уже есть, однозначно будет подъем мирового океана существенный.
723uavgtbe8y
723uavgtbe8y
вчера в 22:39
Похоже там совсем с головой не дружат
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 22:33
О,вот как оказывается это начинается. Я теперь буду говорить своей жене чтоб она пешком ходила,а не на машине. Надо же остановить глобальное потепление.
Futurista
Futurista
вчера в 22:10, ред.
Странно)...и ведь никогда такого не было и вдруг опять)...многие тоже частенько пешком ходят, когда на такси денег нет, правда не говорят, что борются с глобальным потеплением)...
liverpool-today
liverpool-today ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
Человек для вселенной меньше атома. Все его злодеяния или польза влияет лишь на самого себя. Природа через пару десятков лет, спокойно восстановится без человечества , даже следов не останется
Capral
Capral
вчера в 21:30
Я думаю и Германия очень скоро позаимствует подобную беду. Недавно платежку на квартиру получил, и ох.....л.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:28
2023 - Сборные Франции вместо самолетов станут использовать поезда
2024 - Сборные Франции вместо поездов станут использовать автомобили
2025 - Сборные Франции вместо автомобилей станут использовать скейтборд
2026 - Сборные Франции пошла на гостевой матч пешком и ...разошлась в разные стороны...
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 21:26
Скорее пиар компания для привлечения внимания к проблеме. Ну и лекарство от фобии полётов у многих игроков
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:25
Эти акции уже ни к чему не приведут. Быть может отсрочат неизбежное на какое-то время, но не более. Слишком поздно люди стали заботиться об экологии, в то время как точка невозврата уже по сути пройдена. Понятное дело, что ежегодный рост Солнца в размерах, в ходе своего естественного жизненного цикла, человек остановить не может. Но выброс в атмосферу чуть ли не весь набор из таблицы Менделеева ускоряет и так набирающий обороты парниковый эффект. Средняя температура Земли растет, ледники таят, а за ними начнут испаряться реки, озера, моря и океаны, что даст еще больший парниковый эффект, еще большую среднюю температуру Земли, и многоклеточная жизнь станет невозможной.

Как же прекрасны физика, биология, химия, они дают такую гротескную картину будущего, что и забавно и страшно одновременно. Но если учесть тот факт, что человек это худшее, что создала Вселенная, такой финал по своему справедлив))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:16
В принципе, это неплохое начинание. Что не говори, а глобальное потепление проходит намного быстрее, чем прогнозировалось, и при этом оно имеет лавинообразный характер (т.к. сокращение ледников в свою очередь приводит к ускорению потепления).

Многие государства в зоне риска, даже большинство в той или иной степени.

Поэтому на своём примере неплохо показывать.

Проблема в том, что Франция в мировом объёме и так особо не вкладываются в то самое потепление, а страны, которые реально вкладываются (Индия, Китай и т.п.) всё наращивают объемы выбросов, так что по факту это существенно впустую.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:13

Есть ещё к чему стремится...)
6cjv6pytd9ma
6cjv6pytd9ma
вчера в 21:02
Французам это зачем? Или они собрались атомную энергию выпилить - как немцы, и начать уголь жечь?
протон
протон
вчера в 20:37
Так-то на TGV из Парижа условно в Женеву или Базель на матч со Швейцарией можно за три часа доехать, быстрее самолета с учетом времени на дорогу в/из аэропорта
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:36
Лучше бы они занимались своими делами, чем лезть туда, где они вообще не понимают ничего.
Гость
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