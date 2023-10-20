Федерация футбола Франции будет придерживаться «энергетической трезвости»

Национальные команды Франции будут пользоваться поездами для близких выездов.
Федерация футбола Франции (FFF) объявила о запуске программы, которая направлена на сохранение климата.
Сборные Франции вместо самолетов станут использовать поезда, если продолжительность выезда не превышает три часа, сотрудники FFF – если в дороге предстоит провести не более пяти часов.
Помимо этого, разработан план «энергетической трезвости», что является государственной программой Франции. Цель данной меры – снизить использование энергоресурсов на 50% за 5 лет.
Федерация будет распространять информацию о проблемах климата, принимать участие в исследованиях и разработке новшеств для устойчивого развития в партнерстве с государственными исследовательскими структурами и стартапами.
Многие государства в зоне риска, даже большинство в той или иной степени.
Поэтому на своём примере неплохо показывать.
Проблема в том, что Франция в мировом объёме и так особо не вкладываются в то самое потепление, а страны, которые реально вкладываются (Индия, Китай и т.п.) всё наращивают объемы выбросов, так что по факту это существенно впустую.
Многие государства в зоне риска, даже большинство в той или иной степени.
Поэтому на своём примере неплохо показывать.
Проблема в том, что Франция в мировом объёме и так особо не вкладываются в то самое потепление, а страны, которые реально вкладываются (Индия, Китай и т.п.) всё наращивают объемы выбросов, так что по факту это существенно впустую.