Федерация футбола Франции будет придерживаться «энергетической трезвости»

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вчера, 19:58

Национальные команды Франции будут пользоваться поездами для близких выездов.

Федерация футбола Франции (FFF) объявила о запуске программы, которая направлена на сохранение климата.

Сборные Франции вместо самолетов станут использовать поезда, если продолжительность выезда не превышает три часа, сотрудники FFF – если в дороге предстоит провести не более пяти часов.

Помимо этого, разработан план «энергетической трезвости», что является государственной программой Франции. Цель данной меры – снизить использование энергоресурсов на 50% за 5 лет.

Федерация будет распространять информацию о проблемах климата, принимать участие в исследованиях и разработке новшеств для устойчивого развития в партнерстве с государственными исследовательскими структурами и стартапами.