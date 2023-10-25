Клубы из новых регионов РФ уже могут играть в чемпионатах страны

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов ответил на вопросы об интеграции футбольных клубов с новых территорий в российские чемпионаты.

То, что мы восемь лет не решали вопрос с Крымом, это наша общая ошибка. Надо было изначально идти к той точке, к которой мы сегодня в итоге пришли. Но неправильно говорить, что один РФС в этом виноват, а остальные святые. РФС работает в общей динамике. Это вина и ваша, и моя, и РФС в какой-то мере.

Лига «Содружество» презентована, она начала действовать. Для дальнейшего развития всё равно нужен промежуточный период, потому что готовность команд с новых территорий за прошедшие годы немного упала. Им нужно привести в соответствие нормативные акты и всё остальное. Для этого и создана лига «Содружество».