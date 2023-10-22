«Титан» впервые стал чемпионом Медиалиги. Команда Уткина взяла бронзу

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вчера, 21:59

«Титан» обыграл «БроукБойз» в финальном матче 4-го сезона Медиалиги (1:1, 4:3 по буллиталити) и впервые стал чемпионом турнира.

Сначала Илья Давыдов вывел «броуков» вперёд, а затем Никита Кашаев сравнял счёт.

3-е место занял «Эгриси» , одолевший в матче за 3-е место Fight Nights (1:1, 4:3 по буллиталити).