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«Титан» впервые стал чемпионом Медиалиги. Команда Уткина взяла бронзу

вчера, 21:59

«Титан» обыграл «БроукБойз» в финальном матче 4-го сезона Медиалиги (1:1, 4:3 по буллиталити) и впервые стал чемпионом турнира.

Сначала Илья Давыдов вывел «броуков» вперёд, а затем Никита Кашаев сравнял счёт.

3-е место занял «Эгриси» Василия Уткина, одолевший в матче за 3-е место Fight Nights (1:1, 4:3 по буллиталити).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:55
«БроукБойз»
«Эгриси»
«Файт Найт»
Это точно команды российского турнира...а не турнира в южной части штата Небраска??
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:19
Ну и Васю и его команду стоит поздравить с "бронзой"...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:43
Драматичный получился финал)
протон
протон
вчера в 22:26
Я так угорал, когда Титан забил)) просто выбей в аут и ты чемпион, чувак в итоге захотел прославиться))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:26
Поздравляю Титан с первым местом, заслужили !
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