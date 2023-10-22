«Титан» впервые стал чемпионом Медиалиги. Команда Уткина взяла бронзу

«Титан» обыграл «БроукБойз» в финальном матче 4-го сезона Медиалиги (1:1, 4:3 по буллиталити) и впервые стал чемпионом турнира.
Сначала Илья Давыдов вывел «броуков» вперёд, а затем Никита Кашаев сравнял счёт.
3-е место занял «Эгриси» Василия Уткина, одолевший в матче за 3-е место Fight Nights (1:1, 4:3 по буллиталити).
«Эгриси»
«Файт Найт»
Это точно команды российского турнира...а не турнира в южной части штата Небраска??
«Эгриси»
«Файт Найт»
Это точно команды российского турнира...а не турнира в южной части штата Небраска??