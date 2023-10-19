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В марте 2024 года стартует турнир с участием команд из новых регионов РФ

вчера, 12:13

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал о создании турнира с участием команд из новых регионов страны.

Очень важно сказать про восстановление спортивной инфраструктуры в наших новых регионах. Общий объем финансирования составляет 3,2 млрд рублей, до конца года будет создано и восстановлено около 50 различных объектов, оснащено оборудованием 150 учреждений физкультуры и спорта. Свою квалификацию в этом году уже повысили 750 тренеров и специалистов по российским стандартам. Была создана футбольная лига «Содружество», объединяющая 10 клубов из новых субъектов. Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года.

20 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который направлен на интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в систему физической культуры и спорта России.

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Источник: tass.ru
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