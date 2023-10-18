Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой

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вчера, 12:03

Главный тренер «Спартака» отстранил нападающего «красно-белых» и сборной России от общекомандных тренировок. Изначально игрок тренировался индивидуально из-за жёлтой карточки, полученной в матче против «Крыльев Советов». Это предупреждение не позволило ему сыграть с ЦСКА .

Позже Соболев был отстранён от тренировок с командой и оштрафован за систематическое игнорирование общекомандных завтраков. Таким образом 26-летний форвард тренировался индивидуально до момента возвращения из сборной.

В текущем сезоне Соболев провёл 10 матчей, в которых забил 4 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки.