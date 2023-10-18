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Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой

вчера, 12:03

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего «красно-белых» и сборной России Александра Соболева от общекомандных тренировок. Изначально игрок тренировался индивидуально из-за жёлтой карточки, полученной в матче против «Крыльев Советов». Это предупреждение не позволило ему сыграть с ЦСКА.

Позже Соболев был отстранён от тренировок с командой и оштрафован за систематическое игнорирование общекомандных завтраков. Таким образом 26-летний форвард тренировался индивидуально до момента возвращения из сборной.

В текущем сезоне Соболев провёл 10 матчей, в которых забил 4 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:33
Те,кто навязывает через сети мировых тошниловок. Визуально определяется способностью заменить полноценное питание с применением всяких там ложек-вилок-ножей, жратвой с мордой в соусах и вывихами челюстей .в стремлении запихнуть шедевр кулинарного искусства в рот,откусить и пережевать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:28
Не вижу сильно много перспектив, учитывая его ЧСВ. Может, как Дзюба, годам к 30 одумается.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:58
Какое будет продолжение траектории его пути?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 16:57
Как чётко определить что является едой быстрого приготовления? Кто это определяет?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:37
Завтраки-святое.Но не для любителей фаст-фуда.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:30
Это нормальный кейс, в "Барселоне" такое же было, Чёрный Дембель систематически играл в CS и Fortnite ночи напролёт и опаздывал на все тренировки.

Соболев берёт пример только с лучших, но пока что начал только с завтраков.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:10
Ну хорошо хоть на полдники ходил...)
Гость
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