«Ростов» создаст вторую команду, которая будет выступать в ФНЛ-2

Президент «Ростова» рассказал, что клуб создает вторую команду, которая со следующего года будет выступать во Второй лиге.

Наша «молодежка» сейчас идет на первом месте в Молодежной футбольной лиге, и мы решили: чтобы не терять всех ребят где‑то по арендам, создадим «Ростов‑2» на базе нашей «молодежки». В марте 2024 года мы стартуем в ФНЛ ‑2.

В основном составе будет 14-15 игроков. Остальные – ротироваться между первой и второй командой. У всех будет шанс проявить себя. Травмы и дисквалификации тоже никто не отменял. Важно сохранить наших молодых ребят. Вот мы отдаем в аренду, а результат не получаем. Ведь лучше, когда игроки развиваются в нашей системе.