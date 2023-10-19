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«Ростов» создаст вторую команду, которая будет выступать в ФНЛ-2

вчера, 22:30

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что клуб создает вторую команду, которая со следующего года будет выступать во Второй лиге.

Наша «молодежка» сейчас идет на первом месте в Молодежной футбольной лиге, и мы решили: чтобы не терять всех ребят где‑то по арендам, создадим «Ростов‑2» на базе нашей «молодежки». В марте 2024 года мы стартуем в ФНЛ‑2.

В основном составе будет 14-15 игроков. Остальные – ротироваться между первой и второй командой. У всех будет шанс проявить себя. Травмы и дисквалификации тоже никто не отменял. Важно сохранить наших молодых ребят. Вот мы отдаем в аренду, а результат не получаем. Ведь лучше, когда игроки развиваются в нашей системе.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:53
И возможно в ближайшим будущем мы увидим финал ФНЛ-2
«Ростов» : «Ростов‑2»
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:19
с основной командой сначала разберитесь, а потом создавайте Ростов-2.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:33
Таки что,в ФНЛ хоЧУт две ростовские команды???
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:17
Лучше бы Ростов не тратил деньги на это, а потратил на основу
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 22:39
во теще бы первую подтянуть ..а то как то невзрачно идут
6gvmrkrm25nh
6gvmrkrm25nh
вчера в 22:37
Если молодежь перспективная можно и создать под них команду
Гость
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