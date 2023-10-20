Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияТоварищеские матчи. Сборные 2023

Сборная Уганды готова сыграть со сборной России

вчера, 10:58

Министр спорта Уганды Питер Огванг заявил, что национальная сборная его страны готова проводить товарищеские матчи со сборной России.

Мы полностью поддерживаем и солидарны с российскими спортсменами. Санкции, которые накладывает Запад на Россию, могут уничтожить спорт. Олимпийское движение в опасности, потому что решение принимают лишь некоторые определённые страны, а не большинство. Мы видим двойные стандарты, одних наказывают, а других, которые делают ещё более плохие вещи, — нет.

Спорт должен быть зрелищем, должен пропагандировать здоровье, а сейчас он превратился в элемент политики. Наша страна готова проводить с Россией товарищеские матчи, готова принимать ваших спортсменов. Речь и о футболе, и о баскетболе, и об атлетике, о волейболе, боксе. Если бы были катки в моей стране, то даже фигурное катание готовы были бы принять.

Уганда занимает 89-е место в рейтинге ФИФА, Россия 39-е место.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия остаётся частью УЕФА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Россия  Уганда
Источник: tass.ru
«Ростов» создаст вторую команду, которая будет выступать в ФНЛ-2
19 октября
В марте 2024 года стартует турнир с участием команд из новых регионов РФ
19 октября
Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой
18 октября
Иван Сергеев провёл первый матч за сборную России
17 октября
Стала известна судьба игрока «Шахтёра», который сбежал в Россию
16 октября
Это'О прилетел в Москву на матч России и Камеруна
12 октября
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Приветище, Дружище!!!
Подожди, толи еще будет!!! Это только начало!!! В Уганде, на радостях зажарят очередного канибала! Шутка ли- с самой сб.Россией в футбол сгоняют!!!

Ну а если серьезно, то лучше всех сказал Великий Классик: "Всё это было смешно, когда бы не было так грустно"...

Вспоминаю, как в 50-х, в Киев приехали индусы играть. Ну, понятно, продули 0:18. Но самое смешное- босиком вышли на поле... Вот и с Угандой, надо быть начеку, чтобы не покусали...
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:39
Могли ли мы Виктор года три назад мечтать увидеть сборную Уганды в Лужниках или Петровском парке ????? Мечты сбываются ,только чьи ?????
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:27
Докатились , блин .
ОПС
ОПС
вчера в 12:15
И это неплохо. А может скоро африканские страны установят очередь,чтобы сыграть со сборной России.
asraeil
asraeil
вчера в 12:06
Ну все.... от Уганды мы еще не получали голов...
Capral
Capral
вчера в 11:18
Называется -дожились... А сборная озера Чад не предлагала сыграть?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:06
Серьезный соперник
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 