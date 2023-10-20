Сборная Уганды готова сыграть со сборной России

Министр спорта Уганды Питер Огванг заявил, что национальная сборная его страны готова проводить товарищеские матчи со сборной России.
Мы полностью поддерживаем и солидарны с российскими спортсменами. Санкции, которые накладывает Запад на Россию, могут уничтожить спорт. Олимпийское движение в опасности, потому что решение принимают лишь некоторые определённые страны, а не большинство. Мы видим двойные стандарты, одних наказывают, а других, которые делают ещё более плохие вещи, — нет.
Спорт должен быть зрелищем, должен пропагандировать здоровье, а сейчас он превратился в элемент политики. Наша страна готова проводить с Россией товарищеские матчи, готова принимать ваших спортсменов. Речь и о футболе, и о баскетболе, и об атлетике, о волейболе, боксе. Если бы были катки в моей стране, то даже фигурное катание готовы были бы принять.
Уганда занимает 89-е место в рейтинге ФИФА, Россия 39-е место.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия остаётся частью УЕФА.
Подожди, толи еще будет!!! Это только начало!!! В Уганде, на радостях зажарят очередного канибала! Шутка ли- с самой сб.Россией в футбол сгоняют!!!
Ну а если серьезно, то лучше всех сказал Великий Классик: "Всё это было смешно, когда бы не было так грустно"...
Вспоминаю, как в 50-х, в Киев приехали индусы играть. Ну, понятно, продули 0:18. Но самое смешное- босиком вышли на поле... Вот и с Угандой, надо быть начеку, чтобы не покусали...
Подожди, толи еще будет!!! Это только начало!!! В Уганде, на радостях зажарят очередного канибала! Шутка ли- с самой сб.Россией в футбол сгоняют!!!
Ну а если серьезно, то лучше всех сказал Великий Классик: "Всё это было смешно, когда бы не было так грустно"...
Вспоминаю, как в 50-х, в Киев приехали индусы играть. Ну, понятно, продули 0:18. Но самое смешное- босиком вышли на поле... Вот и с Угандой, надо быть начеку, чтобы не покусали...