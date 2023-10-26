Станислав Магкеев помог раненному в ЛНР ребёнку

Защитник «Локомотива» оказал помощь в реабилитации ребенка из ЛНР . Об этом рассказала мама мальчика.

Поначалу он прислал нам подушку, плед, подписанный игроками команды мяч — чтобы у Артема настроение получше было. Потом оплатил поездку в Ессентуки на реабилитацию — из-за ранения нарушилась функция поджелудочной железы, скакал сахар... Вот так уже почти полгода Стас нас поддерживает и материально, и морально. Сейчас решаем, нужна ли операция по удалению осколка, который застрял в межпозвоночном диске: с одной стороны, есть показания для удаления, с другой — пока, вроде, сильно он не мешает. Стас готов помогать с переездом в Москву, и с самой операцией. Несмотря на то, что сам он сейчас восстанавливается после травмы, находит время созвониться, пообщаться по видеосвязи и поддержать Артема. Очень рады, что он появился в нашей жизни и так сильно помогает.