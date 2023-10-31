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Экс-тренер «Челси» Грант мог продолжить карьеру в чемпионате России

вчера, 16:32

По информации источника, представители израильского тренера Авраама Гранта вели консультации по поводу возможного продолжения работы в РПЛ.

Сообщается, что специалист готов был рассматривать российский чемпионат как один из вариантов в случае, если ему не удастся договориться о продлении контракта и решить некоторые аспекты работы с Федерацией футбола Замбии. Также представители израильтянина предложили рассмотреть нескольких других молодых тренеров для работы в Премьер-Лиге.

Бывший наставник «Портсмута», «Челси», «Вест Хэма», сборной Ганы, Израиля, «Партизана», «Норт-Ист Юнайтед» и ряда клубов из родной страны с прошлого года возглавляет сборную Замбии.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:52
Каков гусь! Если в Замбии не получится, то в Россию. В грош не ставит, а у нас ещё и рассматривают таких. Уголовников прикрываем, шваль всякую по миру собираем, надо властям с такой лигой разобраться по-свойски.
lotsman
lotsman
вчера в 20:23
Ну и как? Что то не срослось?)
ch6et5p85nk4
ch6et5p85nk4
вчера в 17:21
Пусть теперь приезжает, если работы нет
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:11
Короче представители Гранта держали вариант с РПЛ на самый крайний случай как один из запасных вариантов.
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