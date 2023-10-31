Экс-тренер «Челси» Грант мог продолжить карьеру в чемпионате России

1698759136

вчера, 16:32

По информации источника, представители израильского тренера вели консультации по поводу возможного продолжения работы в РПЛ .

Сообщается, что специалист готов был рассматривать российский чемпионат как один из вариантов в случае, если ему не удастся договориться о продлении контракта и решить некоторые аспекты работы с Федерацией футбола Замбии. Также представители израильтянина предложили рассмотреть нескольких других молодых тренеров для работы в Премьер-Лиге.

Бывший наставник «Портсмута», «Челси», «Вест Хэма», сборной Ганы, Израиля, «Партизана», «Норт-Ист Юнайтед» и ряда клубов из родной страны с прошлого года возглавляет сборную Замбии.