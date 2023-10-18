Сайт клуба «Реал Сосьедад» подвергся кибератаке

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вчера, 20:21

«Реал Сосьедад» проинформировал своих фанатов о том, что на клуб совершена кибератака, затронувшая серверы, на которых хранятся личная информация и контактные данные о болельщиках и акционерах клуба.

Сообщается, что преступники могли узнать имена, фамилии, адреса электронной почты, номера телефонов и номера банковских счетов, с которых производятся платежи по соответствующим подпискам.

В клубе уже отреагировали на данный эпизод, подтвердив, что предприняты все необходимые меры для урегулирования этого вопроса.