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Сайт клуба «Реал Сосьедад» подвергся кибератаке

вчера, 20:21

«Реал Сосьедад» проинформировал своих фанатов о том, что на клуб совершена кибератака, затронувшая серверы, на которых хранятся личная информация и контактные данные о болельщиках и акционерах клуба.

Сообщается, что преступники могли узнать имена, фамилии, адреса электронной почты, номера телефонов и номера банковских счетов, с которых производятся платежи по соответствующим подпискам.

В клубе уже отреагировали на данный эпизод, подтвердив, что предприняты все необходимые меры для урегулирования этого вопроса.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:26
Тоже самое будет и с другими цифровыми данными, в частности, с паспортами, где планируется хранить всю информацию о человеке. И вот так, раз, взломали сервер (где будет стоэтапная аутентификация) - и все данные утекли.
Futurista
Futurista
вчера в 21:43
Ну фсе...теперь им из Сбербанка звонить начнут...
Catenaccio_888
Catenaccio_888
вчера в 20:50
Захарян российским хакерам наводку дал.
Гость
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