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«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Чичарито

вчера, 10:55

Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» объявила об уходе нападающего Хавьера Эрнандеса, который более известен как Чичарито.

Контракт мексиканца с командой из МЛС закончился. Стороны решили не продлевать соглашение.

Чичарито выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2020 года. На его счету 82 игры за клуб и 39 голов.

Сейчас нападающий восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:23, ред.
Очень классным джокером был. Сколько его выход с замены выручал Манчестер Юнайтед...
Если сумеет набрать форму, то думаю, что он перейдёт в Лигу Саудовской Аравии.
Sadjon
Sadjon
вчера в 15:42
Здоровья ему, классный форвардом был.......
adekvat
adekvat
вчера в 14:59
Чита брита ушел Чичарито.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:48
Совсем дряхлый стал, да ещё больной.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:24
Официально стало известно об этом недавно. Во время публикации предыдущей новости ещё не было подтверждения.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:09
Эта новость уже была, под другим заголовком.
4k5cv5a7md3k
4k5cv5a7md3k
вчера в 11:55
Блин он оказывается до сих пор играет, здоровья ему!
DepoRuS
DepoRuS
вчера в 11:39
Возможно ещё поиграет где-то у себя в Мексике, он сейчас взял команду себе в мексиканской медиалиге Пике
stanichnik
stanichnik ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:33
Доброго Здоровья Аналитик!
В сборной Мексике у него очень приличная статистика, помнится его в Динамо одно время хотели прикупить, но он выбрал Испанию.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:18, ред.
Всё таки закончил с неплохой для ветерана результативностью , здоровья Эрнандесу.
4b4gt97z3jk6
4b4gt97z3jk6
вчера в 11:08
Надо же как летит время - Горошку уже 35
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:05
Был в Европе совсем нулевой, а в США вот пригодился, так что он может быть самим собой вполне довольным и заканчивать карьеру, с крестами в 35 лет...
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