«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Чичарито

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вчера, 10:55

Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» объявила об уходе нападающего , который более известен как Чичарито.

Контракт мексиканца с командой из МЛС закончился. Стороны решили не продлевать соглашение.

Чичарито выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2020 года. На его счету 82 игры за клуб и 39 голов.

Сейчас нападающий восстанавливается после разрыва крестообразной связки.