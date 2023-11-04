«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Чичарито

Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» объявила об уходе нападающего Хавьера Эрнандеса, который более известен как Чичарито.
Контракт мексиканца с командой из МЛС закончился. Стороны решили не продлевать соглашение.
Чичарито выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2020 года. На его счету 82 игры за клуб и 39 голов.
Сейчас нападающий восстанавливается после разрыва крестообразной связки.
Если сумеет набрать форму, то думаю, что он перейдёт в Лигу Саудовской Аравии.
Если сумеет набрать форму, то думаю, что он перейдёт в Лигу Саудовской Аравии.
В сборной Мексике у него очень приличная статистика, помнится его в Динамо одно время хотели прикупить, но он выбрал Испанию.
В сборной Мексике у него очень приличная статистика, помнится его в Динамо одно время хотели прикупить, но он выбрал Испанию.