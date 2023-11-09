В Перу после финала выключили свет, чтобы не дать сопернику отпраздновать

«Университарио» Лима стал чемпионом Перу благодаря гостевой победе над «Альянсой», своим принципиальным соперником. «Университарио» победил в ответной игре 2:0, первая встреча завершилась со счетом 1:1.
Хозяевам поля не понравился такой итог, и сразу после финального свистка работники стадиона «Альянсы» выключили на арене свет, чтобы не дать своим оппонентам нормально отпраздновать победу.
С файерами...реально красиво...
Видел видео...
С файерами...реально красиво...
Видел видео...
Повезло, что живут в стране, где выращивают киноа, а не коку)
Повезло, что живут в стране, где выращивают киноа, а не коку)