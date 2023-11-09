В Перу после финала выключили свет, чтобы не дать сопернику отпраздновать

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вчера, 14:24

«Университарио» Лима стал чемпионом Перу благодаря гостевой победе над «Альянсой», своим принципиальным соперником. «Университарио» победил в ответной игре 2:0, первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Хозяевам поля не понравился такой итог, и сразу после финального свистка работники стадиона «Альянсы» выключили на арене свет, чтобы не дать своим оппонентам нормально отпраздновать победу.