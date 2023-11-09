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В Перу после финала выключили свет, чтобы не дать сопернику отпраздновать

вчера, 14:24

«Университарио» Лима стал чемпионом Перу благодаря гостевой победе над «Альянсой», своим принципиальным соперником. «Университарио» победил в ответной игре 2:0, первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Хозяевам поля не понравился такой итог, и сразу после финального свистка работники стадиона «Альянсы» выключили на арене свет, чтобы не дать своим оппонентам нормально отпраздновать победу.

В Перу после финала выключили свет, чтобы не дать сопернику отпраздновать

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:20
Наоборот...очень оригинально и красиво отпразновали...
С файерами...реально красиво...
Видел видео...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:19
А играли бы в Грозном, еще и много всего в микрофон о себе услышали.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:09
Если всегда побеждать, то пускай всегда свет и отключают.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:16
Не умеют достойно проигрывать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:10, ред.
Была бы это Колумбия, в наступившей темноте ещё и зазвучали бы выстрелы и удары бит, ребята легко отделались)

Повезло, что живут в стране, где выращивают киноа, а не коку)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:59
Какие же они хитрые...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:36
shlomo
shlomo
вчера в 14:29
Не по спортивному поступили. Думаю что Федерация футбола Перу должны их наказать.
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