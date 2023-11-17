В «Эвертоне» прокомментировали снятие с клуба 10 очков

«Эвертон» опубликовал заявление касательно лишения 10 очков из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Футбольный клуб «Эвертон» шокирован и разочарован решением комиссии Премьер-Лиги.

Клуб полагает, что Комиссия наложила совершенно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. Клуб уже уведомил о своем намерении обжаловать данное решение. Далее начнется процесс апелляции. Дело клуба рассмотрит Апелляционный совет, назначенный в соответствии с правилами Премьер-Лиги в надлежащее время.

«Эвертон» действовал открыто и прозрачно, предоставлял Премьер-Лиге информацию и всегда уважал целостность процесса. Клуб не согласен с выводом о том, что не действовал максимально добросовестно, и не принимает это утверждение, сделанное Премьер-Лигой в ходе разбирательства. Суровость и строгость наказания, наложенного Комиссией, не являются ни справедливым, ни разумным отражением представленных доказательств.

Клуб также будет с большим интересом следить за решениями, принятыми в любых других случаях, касающихся правил о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs) Премьер-Лиги.

До завершения процесса апелляции «Эвертон» более не может комментировать этот вопрос.