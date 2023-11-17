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В «Эвертоне» прокомментировали снятие с клуба 10 очков

вчера, 18:21

«Эвертон» опубликовал заявление касательно лишения 10 очков из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Футбольный клуб «Эвертон» шокирован и разочарован решением комиссии Премьер-Лиги.

Клуб полагает, что Комиссия наложила совершенно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. Клуб уже уведомил о своем намерении обжаловать данное решение. Далее начнется процесс апелляции. Дело клуба рассмотрит Апелляционный совет, назначенный в соответствии с правилами Премьер-Лиги в надлежащее время.

«Эвертон» действовал открыто и прозрачно, предоставлял Премьер-Лиге информацию и всегда уважал целостность процесса. Клуб не согласен с выводом о том, что не действовал максимально добросовестно, и не принимает это утверждение, сделанное Премьер-Лигой в ходе разбирательства. Суровость и строгость наказания, наложенного Комиссией, не являются ни справедливым, ни разумным отражением представленных доказательств.

Клуб также будет с большим интересом следить за решениями, принятыми в любых других случаях, касающихся правил о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs) Премьер-Лиги.

До завершения процесса апелляции «Эвертон» более не может комментировать этот вопрос.

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Интерес
Интерес
вчера в 22:11
Сказали :Да подавитесь вы!".
Варвар7
Варвар7 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:35
Да всё так, согласен, только когда это мероприятия начинается (выборочно , как Вы, сами заметили) футбольная составляющая страдает ( внимание переключается на финансово правовую область и это всех клубов, а не которые сейчас "шерстят"). в конечном итоге страдает футбол и соответственно болельщики. Хорошо если бы это всё можно было заранее предупреждать ( но это из области утопии). В общем смотрю с этой стороны ( зрителя и не больше)
Migelito
Migelito ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:18
Такова реальность) Футбол убивают, как спорт.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:10
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez
    вчера в 21:05
    Показательная мера для аутсайдера, Челси и МС рассмеялись.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 20:27
    АПЛ отыгралась на Эвертоне.
    протон
    протон
    вчера в 19:35
    Ожидание: Челси и МС
    Реальность: Эвертон
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 19:15
    Теперь эта нервотрёпка со снятием очков началась в АПЛ, писали так же и про другие клубы в связи с этим - ни к чему хорошему это не приведёт.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:48
    конечно, надо использовать все законные возможности для оспаривания наложенной санкции !
    adekvat
    adekvat
    вчера в 18:46
    10 больше, десять меньше, нам по....
    Гость
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