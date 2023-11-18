Саудовские клубы с большой долей вероятности сыграют в Лиге чемпионов УЕФА

Клубы из Саудовской Аравии с высокой вероятностью примут участие в Лиге чемпионов УЕФА.
По информации источника, европейская организация заинтересована в приглашении клубов из ближневосточной страны, так как это будет выгодно с финансовой точки зрения. В УЕФА не против участия в турнире «Аль-Насра», за который играет нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.
В следующем году формат ЛЧ изменится — количество команд увеличится до 36, вместо группового этапа будет единая лига, в которой каждый клуб проведёт как минимум 10 матчей против 10 разных коллективов.
По итогом турнира можно будет из первой восьмёрки соорудить какой-нибудь плей офф по схеме занятых мест в этом чемпионате, к примеру чтоб играли: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5..., следом 1/2 и финал.
Во всяком случае отпадут всякие отмазки типа лёгкая подгруппа/ нелёгкая, повезло с визави/не повезло и прочая беллетристика...
По итогом турнира можно будет из первой восьмёрки соорудить какой-нибудь плей офф по схеме занятых мест в этом чемпионате, к примеру чтоб играли: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5..., следом 1/2 и финал.
Во всяком случае отпадут всякие отмазки типа лёгкая подгруппа/ нелёгкая, повезло с визави/не повезло и прочая беллетристика...
Саудиты уже доказали картонным чемпионам мира в первом матче на мундиале кто есть кто и видимо хотят , чтобы Аль Наср и барсу тряхнул в ЛЧ, в чем нет сомнений.
А любительская лига МЛС ещё менее интересна станет после этого
Саудиты уже доказали картонным чемпионам мира в первом матче на мундиале кто есть кто и видимо хотят , чтобы Аль Наср и барсу тряхнул в ЛЧ, в чем нет сомнений.
А любительская лига МЛС ещё менее интересна станет после этого