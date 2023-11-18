Саудовские клубы с большой долей вероятности сыграют в Лиге чемпионов УЕФА

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вчера, 15:39

Клубы из Саудовской Аравии с высокой вероятностью примут участие в Лиге чемпионов УЕФА .

По информации источника, европейская организация заинтересована в приглашении клубов из ближневосточной страны, так как это будет выгодно с финансовой точки зрения. В УЕФА не против участия в турнире «Аль-Насра», за который играет нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.