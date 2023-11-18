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Саудовские клубы с большой долей вероятности сыграют в Лиге чемпионов УЕФА

вчера, 15:39

Клубы из Саудовской Аравии с высокой вероятностью примут участие в Лиге чемпионов УЕФА.

По информации источника, европейская организация заинтересована в приглашении клубов из ближневосточной страны, так как это будет выгодно с финансовой точки зрения. В УЕФА не против участия в турнире «Аль-Насра», за который играет нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

В следующем году формат ЛЧ изменится — количество команд увеличится до 36, вместо группового этапа будет единая лига, в которой каждый клуб проведёт как минимум 10 матчей против 10 разных коллективов.

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Все комментарии
Bobon
Bobon ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 21:33, ред.
Их могли бы взять, только таких денег им бы никто не платил. Ни у кого столько денег просто нет. Впереди конец карьеры, нужно заработать как можно больше. По факту те игроки, которые были звездами уехали просто доигрывать. А что касается таких игроков как Мане, Марез и некоторых других, то им комфортно играть в мусульманской стране за огромные деньги. И требования значительно меньше, чем в Европе. Зачем раздувают саудовскую лигу всем понятно, если игрокам (Неймар, а возможно и другие) платят за посты в соцсетях про Саудовскую Аравию. Обычная реклама к чемпионату мира и ничего более. Туда едут только, чтобы заработать. Про относительно молодых можно не писать, Карраско тоже в Китай заработать ездил. Саудовская лига это вообще не про футбол. Только пиар и ничего больше. Сказки про повышения уровня футбола можно рассказывать, но никто в это не поверит. Тем более все помнят про Китай. Звезд туда ездило немало, но только уровень футбола в Китае как-то не повысился.
soccer player 1
soccer player 1 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 16:59
А я помню две группы. Туда отбирались и играли только чемпионы. Последний чемпион СССР, уже раздербаненный и представляющий только молодежь ЦСКА, выбил в стыках Барсу и попал в группу. К сожалению, все 6 матчей они проиграли и 6-0 от Олимпика…. Но, за них не стыдно было, это был молодежный состав, чемпионского ЦСКА!!!!
Karkaz
Karkaz ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 15:29, ред.
А есть где то официальная информация что платят не каналы, а каналам?

Сбитые лётчики это типа не кому не нужны? Реально считаешь что Бензема не взяли бы условные Атлетико Мадрид, МЮ, Милан? Которые до этого брали в атаку Ибрагимовича, Вегхорста, Жиру.
Мане бы не взяли в любой клуб Италии? В Барсу бы не взяли, когда взяли Левандовски? Мареза, который был основным у Гвардиолы? Если считаешь что не взяли бы, то с тобой не о чём разговаривать. И это только три примера, а есть еще куча игроков, которые и моложе еще.
Bobon
Bobon ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 14:16
Но задавться вопросом почему это стали показывать никому не интересно. Наверное, впервые за телетрансляции платят не каналы, а каналам. И это всего лишь реклама СА для проведения ЧМ. А здесь рассказывают про чемпионат СА лишь для того, чтобы персофаны Криша не повесились. Уровень игры в СА как был нулевой, так и остался. Туда уехали только сбитые летчики типа Роналду, Мане, Бензема, Неймара и середняки вроде Кулибали и прочих. Топы туда не поехали. Напоминаю, что Рон туда не хотел, даже агента уволил, но в Европе оказался никому не нужен. Так что не нужно рассказывать, что они создадут какую-то кункуренцию европейским клубам. Это смешно.
Karkaz
Karkaz ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 09:44, ред.
Ложь. За всех не отвечай. Матчи и обзоры начали показывать на спортивных ресурсах как российских так и западных, что раньше не было, а значит это интересно. И на всех новостных спортивных ресурсах, в том числе и здесь начали выкладывать результаты чемпионата СА.
Karkaz
Karkaz ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 09:29
У меня вопросы были, где ты не прав, сказав что играют максимум 2-3 легионера. Оказалось их больше. Факт? Факт.
Второе, ты сказал что европе никому не нужны эти звёзды легионеры. Опять ты не прав, они нужны, но они выбрали деньги больше, чем бы предложили бы в европе. Взять Мане, середняк АПЛ бы его не взял? Конечно взял с руками и ногами.
Остальное мне неважно, будут ли играть клубы СА в ЛЧ или нет, сколько там арабы заплатят и какой уровень футбола у них.
ballak144
ballak144 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:39
    Bobon
    Bobon ответ Agamaga............... (раскрыть)
    вчера в 23:47, ред.
    Персофанам Роналду бесполезно объяснять. Многие игроки Аргентины в открытую говорили, что играют больше за Месси, чем за сборную. Он смог сплотить команду. Но был и другой пример. Лидер Португалии Роналду пытался отобрать гол у своего партнера для личной статистики. За таким лидером врядли кто-то в здравом уме пойдет. Роналду действительно был одним из лучших, но под конец карьеры у него совсем крыша поехала от зашкаливающего чсв
    Bobon
    Bobon ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 23:34
    Я не являюсь фанатом Месси. Но саудовская лига никому не интересна, кроме персофанов Роналду. Их могут взять в ЛЧ только из-за интереса к деньгам шейхов. Никаких других причин нет и быть не может
    Agamaga...............
    Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:33
    Победа благодаря капитану и вожаку сборной Месси.
    Agamaga...............
    Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Не будет, если не будет суперлиги. Интер Майами при чём тут? Месси там отдыхает, как завоевал себе титул - новый король футбола! Он никого за кулисой не просит чтобы их пригласили в ЛЧ.
    Клубы Аравии - это откровенный хлам, просто издевательство над футболом будет их нахождение в турнире. Лишь бы не создавать суперлигу. Прикрываются тем, что это повысит интерес, заработают ещё больше денег. Бред полный!
    Уперлись в потолок, не знают как быть.
    Только Суперлига повысит интерес и доходность!
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 23:13
    По ходу Роналду знал , что Аль Наср будет играть в Европейской ЛЧ.))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
    вчера в 22:28
    в суперлиге барсы не будет, и интер майами не будет и псж
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 22:28
    Уфф, еще раз перечитай и сам думай. Сама новость очевидно понятна, она на почве прибыли. Арабы заплатят сколько угодно, и так до ЧМ в Саудии. Нормальные комментарии об этом. Дальше "пёрлы" от фанатов, что мол арабская лига сейчас в топе, возьмут ЛЧ благодаря этим звездам и мотивации. Так и начинается посыл "нонсенс пишут". Даже Холанд с Одегором нулевые вне своих клубов со стоимостью в миллиарды. Роналду может еще раз пойти в Юве и МЮ с Талиской, Мане, Оспиной и пробнуть пройти Галатасарай, Порту и остальных. В отличии от слепых фанатиков, я видел матчи Ал-Насра и Аль-Хиляля, уровень футбола далеко не европейский сейчас.
    Если хочешь, можем принципиально уточнить всё это - от количества легионеров из 25 игроков, их профпригодность на высочайшем уровне, до картины игры и чемпионата в целом.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Многие каталонские) остальные приняли спокойно отскок , благодаря хамским действиям мартинеса
    Agamaga...............
    Agamaga...............
    вчера в 21:26
    Решили замусорить Лигу чемпионов арабскими клубами, только из-за того, что там скопилось несколько сбитых лётчиков, якобы уровень клубов и интерес повысился.
    Прав был Перес, давно пора создавать суперлигу, а не марать себя. Нарциссу будет 40 лет, кому он реально интересен? Цирк устроить и смеяться с него? Футбол это не цирк!
    Agamaga...............
    Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:13
    После победы Месси на чемпионате мира многие потеряли сон и покой. 😀
    Karkaz
    Karkaz ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 21:12, ред.
    Реально считаешь что они 30-летние не нужны европе? А если подумать? Тут же всё ясно, они уехали в СА просто потому что есть шанс поднять в 2-3 раза больше, так бы играли в топ клубах европы, ну хорошо не в топ некоторые, в середняках.
    Твоя фраза была "максимум 2-3 ветерана легионера", вот на неё и отвечал. А на счёт уровня. Полностью матчи не смотрел, обзоры, нормально играют. Понятное дело не топ уровень, но явно будут по сильнее антверпенов, загребов, селтиков.
    И я не "за" чтобы там играли клубы СА, но раз пишут что есть большая вероятность, то я высказался что фанаты Месси будут расстроены. Вон как сразу тебе лайкают, там же их ненавистный Роналду играет.
    Интерес
    Интерес
    вчера в 21:12
    Я призываю тут,ребята,вас не лаяться,
    поскольку в мире настаёт для всех лафа :
    Вслед за Вселенной и Европа расширяется,
    пока лишь только как структура УЕФА.
    Рой Макай
    Рой Макай
    вчера в 21:02
    Мало того что придумали откровенно дурацкую турнирную систему, так еще и команды будут играть, которые никогда не имели отношения к Лиге Чемпионов. В общем наслаждаемся по полной этим розыгрышем, дальше будет клоунада.
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 20:22
    Я понимаю что очень хочется возводить своего кумира в АБСОЛЮТ! Но еще раз, ты сам хоть смотришь их матчи???? Кого ты перечислил? 30 летних уже не нужных Европе игроков?? Половину из этого списка один только Челси впихнул за норм деньги. Неймар? пффф, не играет. Да даже когда играл уровень Азиатской ЛЧ не потянули и с ним.
    Теперь давай перечислять всех, раз уж такой придирчивый. Там в составе еще Гариб Абдулрахман, Аль-Ганнам Халид, Аль-Хайбари Абдаллах, Аль-Сулайхим Абдулмаджид, Аль Наджи Сами, Аль-Фатиль Абдулхаким, Аль-Ганам Султан, Аль-Амри Абдулла, Алакиди Наваф и т.д. не считая игроков со скамейки.
    Теперь перечитай мой коммент еще раз, в самой Европе куча клубов и действительно сильных лиг после топ-5. У них звезд и молодых талантов по 20 человек в составе, но даже они считаются слабыми в сравнении.
    Что касается Роналду, у него уже был шанс в своем прайме попытать удачу с Юве и МЮ несколько сезонов, время прошло. К чему теперь искажать реальность говоря каким сильным чемпионатом стала саудовская лига???
    ДСА
    ДСА
    вчера в 19:53
    Похоже в футболе вводится швейцарская система турнира.
    Karkaz
    Karkaz ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 19:45
    Какие еще максимум 2-3? Ты сам то не в курсе вообще за них. Воздух только сотрясаешь.
    Аль Наср: Давид Оспина, Алекс Теллес, Эймерик Ляпорт, Марсело Брозович, Отавио, Садио Мане, Роналду, Талиска.

    Аль Хилаль: Неймар, Милинкович-Савич, Митрович, Рубен Невеш, Малком, Кулибали, Яссин Буну.

    Аль Ахли: Рияд Марез, Роберто Фирмино, Сен Максимен, Франк Кесье, Габриель Вейга, Эдуар Менди.

    Аль Иттихад: Бензема, Фабиньо, Нголо Канте, Жота, Ромариньо, Луис Фелипе.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 19:29
    Желаю чтобы европейские команды показали им их «уровень»
    Grundik
    Grundik
    вчера в 19:22
    Дожились. На очереди Тайвань с Южной Кореей и Японией вместо Сербов и Венгров.
    ТерSpark
    ТерSpark
    вчера в 18:45
    Евросоюз так заигрался с Россией,что уже незнают как дальше существовать,они готовы с Востока и команды их брать и говорить какие они хорошие эти арабы,лишь бы арабы с русскими не дружили.
    A.S.A
    A.S.A ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 18:43
    Как большая политика открыто стала принимать решение в спорте, и в футболе в том числе, начался хаос....просто раньше, если это и было(а скорее всего было всегда), так открыто не показывали, а сейчас в футболе двойные стандарты. Никогда не писал тут о политике, а порой хочется....
    112910415
    112910415
    вчера в 18:34
    скверная идея, густо замешанная на огромных деньгах (
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 18:29
    Они убьют спортивную составляющую футбола. С деньгами придет тихая, завуалированная коррупция.
    Рони не Кащей Бессмертный. Всегда придет конец.
    Не надо забывать и про политику. Ближний Восток на ближайшие десятилетия, это бочка с порохом. УЕФА не жалко свою задницу?). Хотя дело хозяйское.
    Моя то на диване будет, мягком.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 18:19
    Т. е когда вводили вар, видеоповторы, вставанаия на колено, короновирус с футболом не прощались?
    Давно уже попрощались со спортивными принципами, теперь музыку заказывают сверху
    Гость
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