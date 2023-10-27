Генеральный секретарь РФС: «В УЕФА не хотят, чтобы мы уходили в АФК»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о позиции УЕФА по поводу возможного перехода организации в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).
Они действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны. Если бы не было желания сохранить Россию, отпустили бы на все четыре стороны.
В составе РФС есть ряд коллег, кто общается с АФК. Фамилии всех трёх основных лиц вы знаете — президент федерации, генеральный секретарь и Алексей Сорокин.
Вы можете объяснить, твердя свою мантру "А мы уйдём в АФК, а мы уйдём в АФК", КАК вы это сделаете, когда одни из ключевых стран там 100% категорически наложат вето на это???
Вы можете объяснить, твердя свою мантру "А мы уйдём в АФК, а мы уйдём в АФК", КАК вы это сделаете, когда одни из ключевых стран там 100% категорически наложат вето на это???