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Генеральный секретарь РФС: «В УЕФА не хотят, чтобы мы уходили в АФК»

вчера, 18:19

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о позиции УЕФА по поводу возможного перехода организации в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Они действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны. Если бы не было желания сохранить Россию, отпустили бы на все четыре стороны.

В составе РФС есть ряд коллег, кто общается с АФК. Фамилии всех трёх основных лиц вы знаете — президент федерации, генеральный секретарь и Алексей Сорокин.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:52
Ну так и сдохнете за пределами большого футбола.
lotsman
lotsman ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 20:20
Да, ещё и Австралия, а ещё с десяток Табаки, которые будут тявкать в угоду Шерхану. Начнутся разногласия, бойкоты и ничего путёвого из перехода не получится.
Твой Арсен
Твой Арсен ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:01
В АФК 47 стран и мнение этих трех ни на что не повлияет. Там ещё есть Австралия. Странно, что ты её не упомянул. Но даже в 4 они 47 стран не вывезут. Не надо преувеличивать их возможности. В АФК серьезное влияние имеют также КНР, СА, Иран. У нас есть перспектива туда перейти. Тут скорее основная проблема в наших чиновниках. Они - овощи.
протон
протон
вчера в 19:26
Не надо ничего восстановить и вообще как то контактировать с этой организацией! Ее надо уничтожить! Надо создать альтернативную Суперлигу - Россия, Саудовская Аравия, Иран, Китай по 4-5 топ клубов и один клуб из Белоруссии, пару клубов из Индии можно включить им для развития эта идея точно зайдет и бабок на пару топ клубов хватит. Перетащить игроков за бабки и раздавить УЕФА!
Храневец
Храневец
вчера в 19:20
Мы им совершенно не нужны ,нужны наши бабки ! где еще можно таких дураков подоить !?
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:18
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ... устали от ваших вбросов...
pomor45
pomor45
вчера в 19:13
Взносы перестаньте платить и интерес к вам сию минуту исчезнет, но это совсем не означает, что он появится в АФК. Думаю, что придётся длительное время пользоваться Спартакиадой Народов России, открытой для всех желающих, пока Мы наш Новый Мир не построим.
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:05
Ну, надо же сказать, что якобы все под контролем, есть запасные варианты, мы все решаем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:48
КАК, господи, КАК вы можете уйти в АФК, если Япония, Тайвань и Южная Корея полностью прервали дипломатические отношения с Россией вывели все компании, а Тайвань разорвал все контракты на производство наших чипов??

Вы можете объяснить, твердя свою мантру "А мы уйдём в АФК, а мы уйдём в АФК", КАК вы это сделаете, когда одни из ключевых стран там 100% категорически наложат вето на это???
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:37
Газпром был щедрый плательщик всяческих взносов в УЕФА
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:30

Позиция УЕФА по отношению к РФС....)))
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