Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФАЛига Чемпионов 2023/2024

УЕФА хочет пригласить «Аль-Наср» в Лигу чемпионов в следующем году

вчера, 23:28

УЕФА намерен направить «Аль-Насру» приглашение на участие в Лиге чемпионов в 2024 году.

Саудовский клуб после 13 туров занимает 2-е место в Премьер-лиге. В Азиатской ЛЧ команда лидирует в группе E по итогам 4 игр, одержав во всех победы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Аль-Наср
Перевод с Твиттер журналиста Али Аль-Харби Фото: Страница ФК «Аль-Наср» в соцсети «X»
ОфициальноПредставлен официальный мяч Чемпионата Европы 2024 года
Сегодня, 13:48 Фото
Генеральный секретарь РФС: «В УЕФА не хотят, чтобы мы уходили в АФК»
27 октября
Стала известна дата следующего заседания исполкома УЕФА
24 октября
ОфициальноУЕФА принял решение по матчу Бельгия — Швеция и израильским клубам
19 октября
ОфициальноВ УЕФА подтвердили, что матч между Бельгией и Швецией отменён
17 октября
УЕФА ищет решение вопроса участия в турнирах сборных России до 17 лет
16 октября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ Catenaccio_555 (раскрыть)
сегодня в 17:23
Как Вы уважаемый можете говорить что пешком ходят по полю, если Вы не смотрите матчи СА) Нету логики в ваших определениях. Арабская Лига это Сила
Catenaccio_555
Catenaccio_555 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 16:28
Да не будет такого. Это го... не позовут в ЛЧ. Зачем там нужны эти низкопробные клубишки, в которых звёзды приехали доигрывать. Чуть ли не пешком многие ходят по полю. Класс позволяет играть не напрягаясь.

Ну и го...ще же эта арабская лига!!!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 16:11
Ну это всё цирк ради денег. Надеюсь такого никогда не будет, и так ЛЧ со следующего сезона изменится до неузнаваемости.
qa3zy6gz3s33
qa3zy6gz3s33
сегодня в 15:48
Позорники продажные… Давайте ещё и китайские клубы пригласите, и с МЛС тоже…
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 15:14
Ну давайте уже пригласим команды из Уругвая, МЛС и Австралии, а число участников расширим до 128, так УЕФА еще раз в 5 больше денег может срубить
протон
протон ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:58
Хотелось бы что бы начали с итальянской серии А))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:38
Хорошо если пригласят саудовские клубы. Вот и проверим тогда силу европейских команд. А то многие тут принижают лигу СА, говорят мол любой евро середняк вынесет клубы из Аравии.Ну посмотрим!
Константин Ильичев
Константин Ильичев
сегодня в 14:29
А ещё надо позвать Интер Майями и всё снова ок обе легенды снова в ЛЧ в погоне за очередым ЗМ
протон
протон ответ Catenaccio_555 (раскрыть)
сегодня в 13:47
Очень рад тому что будем смотреть Арабские Лиги в ЛЧ))) Нужно наращивать это дело.
alexamit
alexamit ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 12:45
А он у них был?
GoodFun
GoodFun
сегодня в 12:35
Интересно как они смогут это объяснить и провернуть)
Catenaccio_555
Catenaccio_555
сегодня в 11:51
Совсем ё...лись уефашные чинуши. На... эти убогие арабы в ЛЧ не нужны.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:28
спортивный принцип и география вышли из чата
амурец
амурец
сегодня в 09:43
бред
Интерес
Интерес
сегодня в 09:06
Футбол как жертва глобализации.
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
сегодня в 08:30
Фейк
Elliada
Elliada ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 08:07
Если шейхи хотят в европейскую ЛЧ, им дешевле купить европейский клуб и играть в ЛЧ, чем платить, чтобы приняли арабский клуб.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:05
Кто такой бред распространяет? Какой-то журналист Али Аль-Харби. По-моему, УЕФА уже четко ответила, что этого не будет. ЛЧ место для европейских клубов. У клубов СА есть своя ЛЧ.
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 08:04
Так умирает футбол.
Grizly88
Grizly88 ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
сегодня в 07:48
Уже умер футбол
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 07:36
Одно не понял, почему именно Аль-Наср? А не чемпиона по итогам сезона.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 06:20


Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.


Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 06:03
Через лет пять футбол вымрет!
112910415
112910415
сегодня в 05:53
ну, это издевательство над здравым смыслом !
ABir
ABir
сегодня в 05:50
За деньги можно многое, за большие деньги - все
h85ysvkq8h2n
h85ysvkq8h2n
сегодня в 05:33
Это нонсенс, такого не должно быть, руководство УЕФА в отставку за коррупцию
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:31
При условии, если те сделают взнос порядка миллиарда...
ekk7wvba2j9f
ekk7wvba2j9f
сегодня в 05:21
Новый девиз футбольных чинуш - любой каприз за арабские деньги!
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 04:54
Не думаю, что Аль-Наср в Европе покажет хорошую игру. Займут последнее место в группе , проиграв всем с крупным счетом .
adekvat
adekvat
сегодня в 04:38
Каким боком, арабы всех купи. Этот наср скоро на ЧМ пригласят, впервые команда будет участвовать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 