УЕФА хочет пригласить «Аль-Наср» в Лигу чемпионов в следующем году

УЕФА намерен направить «Аль-Насру» приглашение на участие в Лиге чемпионов в 2024 году.
Саудовский клуб после 13 туров занимает 2-е место в Премьер-лиге. В Азиатской ЛЧ команда лидирует в группе E по итогам 4 игр, одержав во всех победы.
УЕФА намерен направить «Аль-Насру» приглашение на участие в Лиге чемпионов в 2024 году.
Саудовский клуб после 13 туров занимает 2-е место в Премьер-лиге. В Азиатской ЛЧ команда лидирует в группе E по итогам 4 игр, одержав во всех победы.
Ну и го...ще же эта арабская лига!!!
Ну и го...ще же эта арабская лига!!!
Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.
Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.