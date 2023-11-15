Представлен официальный мяч Чемпионата Европы 2024 года

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вчера, 13:48

УЕФА и adidas в Берлине представили официальный мяч Чемпионат Европы 2024 года. Спортивный снаряд называется FUSSBALLLIEBE, что в переводе с немецкого означает «любовь к футболу».

Внешняя оболочка мяча поддерживается CTR-CORE — ядром, которое обеспечивает точное, стабильное и быстрое движение мяча с максимальным сохранением его формы и удержанием воздуха внутри.

Дизайн FUSSBALLLIEBE символизирует движение и энергию игры с помощью рельефных рисунков в форме крыла, подчеркнутых яркими краями, изогнутыми линиями и точками. Рядом с названием каждого принимающего города на мяче нанесены изображения соответствующего стадиона.

Если не считать использования переработанного полиэстера и чернил на водной основе, официальный мяч Евро изготовлен из экологически чистых материалов на биологической основе и в этом плане превосходит любой из предыдущих официальных мячей adidas.

Напомним, Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.