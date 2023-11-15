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Представлен официальный мяч Чемпионата Европы 2024 года

вчера, 13:48

УЕФА и adidas в Берлине представили официальный мяч Чемпионат Европы 2024 года. Спортивный снаряд называется FUSSBALLLIEBE, что в переводе с немецкого означает «любовь к футболу».

Внешняя оболочка мяча поддерживается CTR-CORE — ядром, которое обеспечивает точное, стабильное и быстрое движение мяча с максимальным сохранением его формы и удержанием воздуха внутри.

Дизайн FUSSBALLLIEBE символизирует движение и энергию игры с помощью рельефных рисунков в форме крыла, подчеркнутых яркими краями, изогнутыми линиями и точками. Рядом с названием каждого принимающего города на мяче нанесены изображения соответствующего стадиона.

Если не считать использования переработанного полиэстера и чернил на водной основе, официальный мяч Евро изготовлен из экологически чистых материалов на биологической основе и в этом плане превосходит любой из предыдущих официальных мячей adidas.

Напомним, Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Представлен официальный мяч Чемпионата Европы 2024 года

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:47, ред.
Главное, что на мяче нет никакого намёка на "радугу".
Варвар7
Варвар7 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 15:03

Не - похоже они тоже..))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:53
Один я увидел улыбающийся мяч с двумя глазами?))
Гость
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