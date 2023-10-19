УЕФА принял решение по матчу Бельгия — Швеция и израильским клубам

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вчера, 15:56

УЕФА принял решение зафиксировать результат прерванного после первого тайма матча 8-го тура отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией как окончательный из-за невозможности доиграть поединок на следующий день. Таким образом, игра завершилась со счётом 1:1.

Напомним, встречу прервали в перерыве из-за террористической атаки 16 октября в центре Брюсселя, в результате которой погибли два шведских болельщика.

Также исполнительный комитет УЕФА постановил, что матчи под эгидой организации не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления. Израильской футбольной ассоциации и клубам «Маккаби Хайфа» и «Маккаби Тель-Авив» предложили выбрать альтернативные стадионы (которые должны соответствовать всем требованиям УЕФА ) за пределами страны.

Встреча Лиги Европы «Вильярреал» — «Маккаби Хайфа» перенесена на среду, 6 декабря 2023 года. Игра Лиги конференций между «Маккаби» Тель-Авив и «Зарёй» Луганск перенесена с 26 октября на субботу, 25 ноября.