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УЕФА принял решение по матчу Бельгия — Швеция и израильским клубам

вчера, 15:56
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб ШвецияШвеция16.10.2023 в 21:45 Матч перенесен

УЕФА принял решение зафиксировать результат прерванного после первого тайма матча 8-го тура отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией как окончательный из-за невозможности доиграть поединок на следующий день. Таким образом, игра завершилась со счётом 1:1.

Напомним, встречу прервали в перерыве из-за террористической атаки 16 октября в центре Брюсселя, в результате которой погибли два шведских болельщика.

Также исполнительный комитет УЕФА постановил, что матчи под эгидой организации не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления. Израильской футбольной ассоциации и клубам «Маккаби Хайфа» и «Маккаби Тель-Авив» предложили выбрать альтернативные стадионы (которые должны соответствовать всем требованиям УЕФА) за пределами страны.

Встреча Лиги Европы «Вильярреал» — «Маккаби Хайфа» перенесена на среду, 6 декабря 2023 года. Игра Лиги конференций между «Маккаби» Тель-Авив и «Зарёй» Луганск перенесена с 26 октября на субботу, 25 ноября.

Молодёжная команда «Маккаби» Хайфа отказалась от участия в Юношеской лиге УЕФА в этом сезоне.

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