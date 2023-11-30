«Локомотив» намерен продлить контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым

Агент , который представляет интересы полузащитников «Локомотива» и , рассказал, ведутся ли переговоры по продлению контракта его клиентов с клубом.

По всем ребятам, у кого заканчиваются контракты, а это Миранчук, Жемалетдинов и другие игроки, мы ведём переговоры со спортивным директором «Локомотива» Ульяновым.

Думаю, что какую-то конкретику стоит ждать во время зимних сборов команды. Но конкретика эта будет, если гендиректор клуба Леонченко отработает свой контракт до конца и покинет «Локомотив» 31 декабря.