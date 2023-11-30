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«Локомотив» намерен продлить контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым

сегодня, 19:43

Агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, рассказал, ведутся ли переговоры по продлению контракта его клиентов с клубом.

По всем ребятам, у кого заканчиваются контракты, а это Миранчук, Жемалетдинов и другие игроки, мы ведём переговоры со спортивным директором «Локомотива» Ульяновым.

Думаю, что какую-то конкретику стоит ждать во время зимних сборов команды. Но конкретика эта будет, если гендиректор клуба Леонченко отработает свой контракт до конца и покинет «Локомотив» 31 декабря.

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