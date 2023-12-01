Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Бывший президент «Ворсклы» намерен купить «Торпедо»

сегодня, 09:58

Бизнесмен Леонид Соболев намерен приобрести «Торпедо». Он готов сразу вложить в клуб 2,5 миллиарда рублей. Также Соболев намерен пригласить на пост наставника Олега Кононова.

Сейчас миллиардер занимается строительным бизнесом в Подмосковье. Ранее он был президентом «Ворсклы». Позже оказывал финансовую помощь «Сатурну», который тренировал Кононов.

На данный момент более 75% акций «Торпедо» принадлежат концерну «Россиум», которым владеет миллиардер Роман Авдеев. После 20 туров «Торпедо» занимает восьмую строчку в Первой лиге. Возглавляет команду Артём Горлов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Торпедо М
Источник: metaratings.ru
«Ростов» готов сыграть в ретро-матче
Сегодня, 11:17
В соцсетях Лиги Конференций перепутали эмблемы ЦСКА и «Зари»
Сегодня, 10:58 Фото
Тихий рассказал, из-за чего у них с Гогниевым произошёл конфликт
Сегодня, 10:44
Бразильская модель и блогер объявила о расставании с Неймаром
29 ноября
«Манчестер Сити» «оброс» статуями. Необычное развлечение «горожан»
28 ноябряСергей Иванов в блоге Смотри ширеКомментарии3
«Зенит» готов помочь Боярскому, который перенёс инфаркт
28 ноября
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 12:11
Как бы это не стало игрушкой в руках миллиардера. Наиграется и бросит.
Capral
Capral
сегодня в 11:05
Все равно, кто- главное, вернуть клубу его доброе Имя!!!!!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:25
Если хочешь профукать 2,5 млрд. - вложи их в футбол.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 