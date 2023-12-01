Бывший президент «Ворсклы» намерен купить «Торпедо»

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сегодня, 09:58

Бизнесмен Леонид Соболев намерен приобрести «Торпедо». Он готов сразу вложить в клуб 2,5 миллиарда рублей. Также Соболев намерен пригласить на пост наставника Олега Кононова.

Сейчас миллиардер занимается строительным бизнесом в Подмосковье. Ранее он был президентом «Ворсклы». Позже оказывал финансовую помощь «Сатурну», который тренировал Кононов.

На данный момент более 75% акций «Торпедо» принадлежат концерну «Россиум», которым владеет миллиардер Роман Авдеев. После 20 туров «Торпедо» занимает восьмую строчку в Первой лиге. Возглавляет команду Артём Горлов.