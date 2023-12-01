Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2023/2024

Будущее Анчелотти остаётся неопределённым

сегодня, 11:31

Будущее главного тренера «Реала» Карло Анчелотти остаётся неопределённым. Ранее сообщалось, что по окончании сезона итальянец покинет «сливочных» и возглавит сборную Бразилии. Но «Реал» хочет продлить контракт с Анчелотти. Переговоры могут начать 1 января.

При этом «Реал» нашёл кандидатов на замену 64-летнему специалисту, если он решит уйти. Это наставник «Байера» Хаби Алонсо и главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Роберто Де Зерби.

Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. Его контракт заканчивается в мае 2024 года. Это второе пришествие итальянца в клуб. Вместе с «Реалом» Анчелотти выиграл: Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, чемпионат Испании, дважды Суперкубок УЕФА, дважды Клубный чемпионат мира и дважды Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиТренер «Монцы» может возглавить «Рому»
Сегодня, 10:34
Парфёнов подтвердил, что ведёт переговоры с клубом из Казахстана
Сегодня, 10:33
СлухиКлозе имеет шансы возглавить «Кайзерслаутерн»
Сегодня, 08:31
СлухиПиоли могут уволить, если «Милан» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
29 ноября
СлухиШевченко предложили «Милану» в качестве возможного тренера
29 ноября
Слухи«Кристал Пэлас» планирует пригласить тренера «Ноттингем Форест»
28 ноября
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:46
витязь на распутье, как говорится
Incredulous
Incredulous
сегодня в 11:46
Очередные выдумки журналистов. Думаю Анчелотти останется ещё на сезон, а вот уже после него возможно придёт Алонсо, с которым скорее всего негласно договариваются уже сейчас. На счёт Роберто Де Зерби вообще бред полный.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 11:42
Действительно неопределенность. С его уходом возможно реал просядет в игре. Он слишком хорошо знает как тренировать на высоком уровне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 