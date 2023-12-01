Будущее Анчелотти остаётся неопределённым

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сегодня, 11:31

Будущее главного тренера «Реала» остаётся неопределённым. Ранее сообщалось, что по окончании сезона итальянец покинет «сливочных» и возглавит сборную Бразилии. Но «Реал» хочет продлить контракт с Анчелотти. Переговоры могут начать 1 января.

При этом «Реал» нашёл кандидатов на замену 64-летнему специалисту, если он решит уйти. Это наставник «Байера» и главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» .

Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. Его контракт заканчивается в мае 2024 года. Это второе пришествие итальянца в клуб. Вместе с «Реалом» Анчелотти выиграл: Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, чемпионат Испании, дважды Суперкубок УЕФА , дважды Клубный чемпионат мира и дважды Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист может возглавить «Манчестер Юнайтед».