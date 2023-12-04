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Луис Суарес высказался о своём будущем

сегодня, 14:19

Уругвайский нападающий Луис Суарес высказался на тему своего будущего.

Я чувствую боль, моё тело говорит за меня. Я хочу расслабиться, а затем принять решение после долгой карьеры.

Мне нужно отдохнуть, насладиться семьей... а дальше судьба распорядится, где я буду в будущем.

В текущем сезоне, выступая за «Гремио», Суарес сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 24 мяча, отдал 17 голевых передач и получил 11 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что 36-летний форвард может воссоединиться с Лионелем Месси.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:52
Пора ему на покой
112910415
112910415
сегодня в 16:51
а Месси-то ждёт ведь
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:10
Пора бы уже положить зубы на полку, но тело похоже еще хочет крови.
qs4fbm939rcb
qs4fbm939rcb
сегодня в 16:01
Я чувствую боль, моё тело говорит за меня. Я хочу расслабиться...

Ховайся, братва, стопудово кого-нибудь цапнет!
7dxsn689mvda
7dxsn689mvda
сегодня в 15:59
Да, Луису Суаресу стоит отдохнуть и подумать о том, хочет ли он продолжать свою карьеру.
311
311
сегодня в 15:13
Надо покусать кого-нибудь и силы появятся
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:52
Слухи ходили, что он может оказаться в Интер Майами
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