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Тер Штеген был прооперирован во Франции

сегодня, 09:57

Вчера вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген был прооперирован в Страсбуре доктором Афшибом Ганги, который является одним из лучших специалистов по травмам спины. Голкипера сопровождал врач «сине-гранатовых».

Операция была несложной. Скоро Тер Штеген начнёт процесс восстановления, который займёт несколько месяцев. По прогнозам голкипер может вернуться в строй в конце января или в середине февраля.

Тер Штеген перешёл в «Барселону» из «Боруссии» Мёнхенгладбах летом 2014 года. Его контракт истекает летом 2028 года. 31-летний вратарь сыграл за каталонцев 394 матча, в которых пропустил 383 мяча и 165 матчей отыграл «на ноль». В текущем сезоне Тер Штеген провёл 17 игр в Ла Лиге и Лиге чемпионов, пропустил 15 мячей и сыграл 8 «сухих» матчей. Портал Transfermarkt оценивает немца в 35 миллионов евро.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:11
Нечего торопиться, пусть нормально восстанавливается.
112910415
112910415
сегодня в 10:05
все будут ждать с нетерпением
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:04
Скорейшего выздоравления и удачи в дальнейшей карьере.
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