Мостовому зимой предстоит пройти стажировку в одном из клубов

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о предстоящей зимой стажировке в одном из клубов.
В настоящее время бывший футболист проходит обучение на тренера в академии РФС.
Зимой планируется какая-то стажировка. Но пока не думали, где будем. Зимой труднее (договориться), потому что все разъезжаются, два с половиной месяца будет перерыв. Так что не об этом пока думаем.
Приоритет — остаться в Москве? Конечно. Большинство клубов улетит на сборы в Турцию, ОАЭ или Катар? Кто-то в Москве всё равно останется. В Турцию лететь не планирую. Эмираты? Это вообще кошмар. (Смеётся). Дорого. Я же не действующий футболист или тренер. Где я такие деньги возьму, чтобы в Эмираты лететь?