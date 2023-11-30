Мостовому зимой предстоит пройти стажировку в одном из клубов

Экс-игрок сборной России рассказал о предстоящей зимой стажировке в одном из клубов.

В настоящее время бывший футболист проходит обучение на тренера в академии РФС .

Зимой планируется какая-то стажировка. Но пока не думали, где будем. Зимой труднее (договориться), потому что все разъезжаются, два с половиной месяца будет перерыв. Так что не об этом пока думаем.