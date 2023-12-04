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В «Спартаке» прокомментировали эпизод с участием Бериши и Абаскаля

сегодня, 10:31
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали случившееся между полузащитником «Ахмата» и сборной Косово Бернардом Беришей и главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

На 33-й минуте случился эпизод, который во многом перевернул игру. Его главным действующим лицом стал Бериша. Сначала косовский легионер грозненцев выдал очень удачный пас внешней стороной стопы на Агаларова, который перебросил Селихова и открыл счёт.

Праздновать гол Бериша побежал… к тренерской скамейке «Спартака». Причём сделал это максимально странно: на скорости он прыгнул двумя ногами вперёд, находясь в непосредственной близости от Абаскаля. Изумлённый тренер хотел вытолкнуть провокатора за пределы нашей технической зоны, а тот, ощутив на себе прикосновение, рухнул на землю и схватился за лицо.

Арбитр расценил это как физическое воздействие на Беришу и удалил Гильермо. Тогда как игрок грозненцев получил лишь жёлтую карточку. Почему ВАР не подсказал Кукуляку, с чего всё началось — загадка.

Напомним, в матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» одолел «Спартак».

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 10:38
Ну вот, в очередной раз СпаМ несправедливо наказали.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:35
КДК разберется и даст свою оценку этому инциденту.
Гость
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