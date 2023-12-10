«Нас мало, но мы в тельняшках». Абаскаль — игрокам «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как главный тренер мотивировал команду перед матчем РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

Я никак не держал связь с Абаскалем. Они по телефону или по наушнику с помощником тренера были вместе, наверное. Не знаю, как это происходит, но какие‑то лазейки наверняка были.

Что он сказал команде перед матчем? Что нас мало, но мы в тельняшках. Это если дословно. У нас много игроков отсутствует по разным причинам. Было 5–6 человек на замене. Тем не менее справились.