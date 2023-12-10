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«Нас мало, но мы в тельняшках». Абаскаль — игрокам «Спартака»

вчера, 15:15

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как главный тренер Гильермо Абаскаль мотивировал команду перед матчем РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

Я никак не держал связь с Абаскалем. Они по телефону или по наушнику с помощником тренера были вместе, наверное. Не знаю, как это происходит, но какие‑то лазейки наверняка были.

Что он сказал команде перед матчем? Что нас мало, но мы в тельняшках. Это если дословно. У нас много игроков отсутствует по разным причинам. Было 5–6 человек на замене. Тем не менее справились.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:25
В новом году Спартак представит новую спартаковскую форму, которая будет основной!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:19
Рыжий Абаскаль ничё так в тельняшке выглядит!!!

112910415
112910415
вчера в 18:48
и тренеру спасибо, и переводчику !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:12
Может теперь вторую половину чемпионата в тельняшках играть....)
Сп62
Сп62
вчера в 17:27
Надо человеку тельняшку подарить. Заслужил.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:26
Бухаров, Рязанцев, Ансальди, Дзюба и всё этотне у Осинькина и это далеко не всё
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:24
Вообщем ничего не сказал, но сработало. Этот и есть тренер, спасибо рыжему.
ABir
ABir
вчера в 16:13
Раз выиграли, значит мотивация сработала.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:10
Это не мотивация, игроков наказывать надо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:53
Вряд ли Абаскаль знает и понимает, откуда выражение.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:49
Рыжий ещё и юморит в своём положении.
Респект тебе !)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:48
"Отобрали" у Осинкина Соболева,Зиньковского,Чернова и Прутцева а их всё мало...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:45
Интересно откуда рыжий знает такую поговорку...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:39
Длинный язык находка для шпиона.
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