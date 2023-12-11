Почеттино ответил на вопрос о будущих трансферах «Челси»

Главный тренер «Челси» высказался о будущих трансферах клуба.

Наша реальность сейчас – середина турнирной таблицы. Когда откроется трансферное окно, увидим, что мы можем сделать.

Я не утверждаю, что стану просить больше или меньше футболистов, но хочу посмотреть, соответствует ли восприятие реальному порядку вещей.

Если восприятие здесь, а реальность там, то мы теряем что-то посередине. Порой это хорошо, некая проверка реальности.

Новый проект, новая команда, и слишком много обстоятельств против нас. Слишком много проблем с начала сезона.