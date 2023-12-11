Почеттино ответил на вопрос о будущих трансферах «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о будущих трансферах клуба.
Наша реальность сейчас – середина турнирной таблицы. Когда откроется трансферное окно, увидим, что мы можем сделать.
Я не утверждаю, что стану просить больше или меньше футболистов, но хочу посмотреть, соответствует ли восприятие реальному порядку вещей.
Если восприятие здесь, а реальность там, то мы теряем что-то посередине. Порой это хорошо, некая проверка реальности.
Новый проект, новая команда, и слишком много обстоятельств против нас. Слишком много проблем с начала сезона.
А эти со своими "мы на полпути к вершине, команда новая, нам надо стать лучше, надо очистить состав, надо докупить состав, надо сделать два шага назад, чтобы прыгнуть вперед..."
Удивительное время. Во главе каждого второго топ клуба просто инфоцыган с пафосными лозунгами.
А эти со своими "мы на полпути к вершине, команда новая, нам надо стать лучше, надо очистить состав, надо докупить состав, надо сделать два шага назад, чтобы прыгнуть вперед..."
Удивительное время. Во главе каждого второго топ клуба просто инфоцыган с пафосными лозунгами.
Еще у Челси очень много травмированых по ходу сезона, что так же влияет на работу аргентинца...
Вообщем, проблем у синих с деньгами нет, с ФФП вроде как тоже, чак то и покупать зимой смогут нужных игроков
Еще у Челси очень много травмированых по ходу сезона, что так же влияет на работу аргентинца...
Вообщем, проблем у синих с деньгами нет, с ФФП вроде как тоже, чак то и покупать зимой смогут нужных игроков