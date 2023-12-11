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Почеттино ответил на вопрос о будущих трансферах «Челси»

вчера, 17:16

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о будущих трансферах клуба.

Наша реальность сейчас – середина турнирной таблицы. Когда откроется трансферное окно, увидим, что мы можем сделать.

Я не утверждаю, что стану просить больше или меньше футболистов, но хочу посмотреть, соответствует ли восприятие реальному порядку вещей.

Если восприятие здесь, а реальность там, то мы теряем что-то посередине. Порой это хорошо, некая проверка реальности.

Новый проект, новая команда, и слишком много обстоятельств против нас. Слишком много проблем с начала сезона.

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Все комментарии
Tex
Tex
сегодня в 00:03
Количество травмированных просто зашкаливает. Некоторые еще ни разу не сыграли в официальных матчах.
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:05
Есть такие вещи, которые происходят. Такова реальность, и будущее покажет. Поэтому я не утверждаю, но но это просто восприятие посередине.
azkan
azkan ответ 7xvmsqc8x459 (раскрыть)
вчера в 20:30
Что то же он должен был сказать после такой игры.
И вот...)
nf65njahpeku
nf65njahpeku
вчера в 19:58
Похоже Почеттино первый будет на замену в трансферное окно
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:35
Ну с обной стороны Почеттино понять можно, летом Челси вели себя на трансферном рынке не понят как, покупая всех подряд, а теперь прошло пол сезона, Поч уже знает кто из его игроков на что горазд, кого-то могут продать, кого-то прикупить, и продолжать строить новую команду, вопрос лишь в том, дадут ли ему время на это!?
Еще у Челси очень много травмированых по ходу сезона, что так же влияет на работу аргентинца...
Вообщем, проблем у синих с деньгами нет, с ФФП вроде как тоже, чак то и покупать зимой смогут нужных игроков
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:01
Зимой американцы накупят очередную партию юнцов
gj6w5z27hjdt
gj6w5z27hjdt
вчера в 18:27
Приходит условный Эмери в Виллу и там сразу видно, что вот так он хочет играть, вот он стиль игры, вот она концепция.
А эти со своими "мы на полпути к вершине, команда новая, нам надо стать лучше, надо очистить состав, надо докупить состав, надо сделать два шага назад, чтобы прыгнуть вперед..."
Удивительное время. Во главе каждого второго топ клуба просто инфоцыган с пафосными лозунгами.
112910415
112910415
вчера в 17:45
тренер явно растерян (
7xvmsqc8x459
7xvmsqc8x459
вчера в 17:35
Если восприятие здесь, а реальность там, то мы теряем что-то посередине. Порой это хорошо, некая проверка реальности.

Не знаю, что курит Почет, но штука сильно забористая
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:30
И с этим составом должны всех драть!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:29
А в Челси опять грядёт массовые купли - продажи !)))
Super SALE 👌 ☝️😉🤣
Гость
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