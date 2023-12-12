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«Зенит» продаст Ренана «Вест Хэму», посредником станет «Коринтианс»

вчера, 20:21

Защитник Роберт Ренан имеет шансы перейти из «Зенита» в «Вест Хэм».

Стоимость трансфера оценивается в 25 миллионов евро. Из-за санкций «сине-бело-голубые» не могут осуществить продажу напрямую, до решения данного вопроса игрока отправят в «Коринтианс» на правах аренды.

Сейчас идет диалог по поводу срока арендного соглашения, коллектив из Сан-Паулу хочет сохранить футболиста до конца 2024 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:07
должно получиться
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 00:17
Он 10 край стоит
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:34
Похоже, эта информация – не простая газетная утка. По крайней мере, уже пошли комментарии, где уточняются детали сделки. «Зенит» получит только € 20 млн, т.к. бразильский «Коринтианс» владеет 20% прав на Роберта.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:31, ред.
Если в январе брать игрока за бесплатно...а в декабре продавать за 25 млн евро - то этот бизнес надо развивать...по-максимуму...
Парень обрастал получается по 2 млн евро в месяц...и это не играючи..))
Неумным англичашкам то в Бразилии напрямую не покупается...они всё в обход своих же санкций наровят игроками обжиться)))
Надеюсь Зенит уже оплатил авансом...игроков всех сборных Бразилии...
от U-17 до U-20....
qpwfcsee3brn
qpwfcsee3brn
вчера в 21:27
Если продадут за такую сумму, то это просто гении менеджмента будут! Суперсделка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:26
Слишком сложная схема, но почему бы не попробовать?...
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:25
- Как пел В. С. Высоцкий: Жираф большой - ему видней!
lotsman
lotsman
вчера в 21:10
Продать игрока из Российского клуба в европейский проблематично. Европейские клубы могут быть наказаны за трансферы из РПЛ. Сейчас ведётся проверка по 28 клубам которые проводили трансферные сделки с клубами из Российской Премьер-Лиги. Правила европейских и американских санкций запрещают переводить в Россию или получать от нее более 100 тысяч евро. А сделки по игрокам исчисляются миллионами. Может случиться так, что европейские клубы откажутся покупать игроков и клубов РПЛ.
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:58
А может быть по итогу Ренан хорошо засветится в Европе, если туда переедет
Кто знает?!
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:55
Селекция игроков - дело необходимое
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:52
Новый тренер соберёт новую команду.
Приличные деньги - продать!
Гость
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