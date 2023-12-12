«Зенит» продаст Ренана «Вест Хэму», посредником станет «Коринтианс»

1702401715

вчера, 20:21

Защитник имеет шансы перейти из «Зенита» в «Вест Хэм».

Стоимость трансфера оценивается в 25 миллионов евро. Из-за санкций «сине-бело-голубые» не могут осуществить продажу напрямую, до решения данного вопроса игрока отправят в «Коринтианс» на правах аренды.

Сейчас идет диалог по поводу срока арендного соглашения, коллектив из Сан-Паулу хочет сохранить футболиста до конца 2024 года.