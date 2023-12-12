«Зенит» продаст Ренана «Вест Хэму», посредником станет «Коринтианс»

Защитник Роберт Ренан имеет шансы перейти из «Зенита» в «Вест Хэм».
Стоимость трансфера оценивается в 25 миллионов евро. Из-за санкций «сине-бело-голубые» не могут осуществить продажу напрямую, до решения данного вопроса игрока отправят в «Коринтианс» на правах аренды.
Сейчас идет диалог по поводу срока арендного соглашения, коллектив из Сан-Паулу хочет сохранить футболиста до конца 2024 года.
Парень обрастал получается по 2 млн евро в месяц...и это не играючи..))
Неумным англичашкам то в Бразилии напрямую не покупается...они всё в обход своих же санкций наровят игроками обжиться)))
Надеюсь Зенит уже оплатил авансом...игроков всех сборных Бразилии...
от U-17 до U-20....
Парень обрастал получается по 2 млн евро в месяц...и это не играючи..))
Неумным англичашкам то в Бразилии напрямую не покупается...они всё в обход своих же санкций наровят игроками обжиться)))
Надеюсь Зенит уже оплатил авансом...игроков всех сборных Бразилии...
от U-17 до U-20....
Кто знает?!
Кто знает?!
Приличные деньги - продать!
Приличные деньги - продать!