В зимнее трансферное окно «Пари НН» планирует усилить центр поля

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал о планах нижегородцев на зимнее трансферное окно.

Мы не ищем игроков в нападение, нас устраивает атакующая линия. Есть Зе Турбо, есть Кутателадзе и Кухарчук. Там же есть Севикян и Боселли. Так что в ту зону мы будем искать людей только в том случае, если кто‑то уйдёт. Списки на замену есть, но это не приоритет. Приоритет — центр поля, туда мы действительно игроков ищем, причём не одного. Что касается защитной линии, то там так: получится кого‑то одного взять — хорошо, не получится –ничего страшного. В целом эта линия укомплектована нормально. Резюмируя: много игроков зимой к нам не придут, усилиться мы планируем точечно. И хотим все свои трансферы оформить до начала первого сбора.