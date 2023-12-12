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В зимнее трансферное окно «Пари НН» планирует усилить центр поля

вчера, 16:22

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал о планах нижегородцев на зимнее трансферное окно.

Мы не ищем игроков в нападение, нас устраивает атакующая линия. Есть Зе Турбо, есть Кутателадзе и Кухарчук. Там же есть Севикян и Боселли. Так что в ту зону мы будем искать людей только в том случае, если кто‑то уйдёт. Списки на замену есть, но это не приоритет. Приоритет — центр поля, туда мы действительно игроков ищем, причём не одного. Что касается защитной линии, то там так: получится кого‑то одного взять — хорошо, не получится –ничего страшного. В целом эта линия укомплектована нормально. Резюмируя: много игроков зимой к нам не придут, усилиться мы планируем точечно. И хотим все свои трансферы оформить до начала первого сбора.

После 18 туров «Пари НН» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

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НН
Источник: matchtv.ru
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