Советник Захаряна рассказал о несостоявшемся переходе игрока в «Байер»

Советник полузащитника «Реала Сосьедад» рассказал о несостоявшемся трансфере игрока в «Байер».

Какие страны для нас закрыты? Англия — всё понятно, об АПЛ сейчас даже мечтать не стоит, полностью закрытая история. Испания — пожалуйста, Арсен приехал же. Италия — тоже, и интерес был, и они готовы всё обсуждать.

Германия — закрытая история, они не готовы подписывать россиян. Приведу пример — в январе 2022 года у нас был предметный разговор по Захаряну. Мы обо всём договорились, они уже должны были делать официальное предложение «Динамо», но началась СВО — вся история свернулась. Так что трансферы в Бундеслигу для нас сейчас закрыты. Мне кажется, это касается не только россиян, но и, например, Тикнизяна. В другой чемпионат — пожалуйста, но не в Германию.