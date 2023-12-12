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Советник Захаряна рассказал о несостоявшемся переходе игрока в «Байер»

вчера, 10:30

Советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о несостоявшемся трансфере игрока в «Байер».

Какие страны для нас закрыты? Англия — всё понятно, об АПЛ сейчас даже мечтать не стоит, полностью закрытая история. Испания — пожалуйста, Арсен приехал же. Италия — тоже, и интерес был, и они готовы всё обсуждать.

Германия — закрытая история, они не готовы подписывать россиян. Приведу пример — в январе 2022 года у нас был предметный разговор по Захаряну. Мы обо всём договорились, они уже должны были делать официальное предложение «Динамо», но началась СВО — вся история свернулась. Так что трансферы в Бундеслигу для нас сейчас закрыты. Мне кажется, это касается не только россиян, но и, например, Тикнизяна. В другой чемпионат — пожалуйста, но не в Германию.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:57
придётся как-то Испанией обходиться
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:52
Ну щас агенты хвосты распустят. Да о таком игроке весь мир мечтал! По их словам.
Гость
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