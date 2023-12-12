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Спортивный директор «Ахмата»: «Ряд футболистов, скорее всего, клуб покинет»

вчера, 09:59

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев рассказал о планах клуба на трансферное окно.

Усиления и изменения в команде будут. Ряд футболистов, скорее всего, клуб покинет. Что касается трансферной политики, то не менее четырёх позиций в команде должны обновиться. В этом направлении ведётся активная работа.

Наш клуб намерен продлить контракты с Тимофеевым, Тодоровичем и ещё некоторыми футболистами. С рядом игроков уже идут переговоры по продлению соглашения. Что касается контракта Богосаваца, то он ещё действует полтора года.

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Ахмат
Источник: sport24.ru
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альсато
альсато
вчера в 13:17
Так то оно так...только вот, где качественных взять)))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 12:13
Смена тренеров,игроки,что ими приводились запутало ситуацию.Ромашенко должен строить команду как он и задумывал.
112910415
112910415
вчера в 10:04
если есть серьёзные планы, убирать надо многих !
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:01, ред.
У Ахмата есть игроки от которых уже нужно избавиться. И обязательно нужны качественные усиления.
Гость
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