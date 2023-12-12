Спортивный директор «Ахмата»: «Ряд футболистов, скорее всего, клуб покинет»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев рассказал о планах клуба на трансферное окно.

Усиления и изменения в команде будут. Ряд футболистов, скорее всего, клуб покинет. Что касается трансферной политики, то не менее четырёх позиций в команде должны обновиться. В этом направлении ведётся активная работа.

Наш клуб намерен продлить контракты с Тимофеевым, Тодоровичем и ещё некоторыми футболистами. С рядом игроков уже идут переговоры по продлению соглашения. Что касается контракта Богосаваца, то он ещё действует полтора года.