Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаСША. МЛС 2023

Новый тренер клуба «Шарлотт» обязан каждую неделю общаться с маскотом

вчера, 14:32

Экс-тренер «Лестера» и «Астон Виллы» Дин Смит, который стал наставником клуба МЛС «Шарлотт», имеет в своем контракте несколько необычных пунктов.

На фотографиях рулевого, подписывающего соглашение с коллективом, некоторые болельщики заметили необычные условия, прописанные в документе.

Специалист будет обязан каждую неделю общаться с маскотом команды, выкладывать раз в месяц видео в одну из социальных сетей (что, вероятно, опционально), а сам контракт может выиграть один из болельщиков. Стоит отметить, что представленный на фото документ несет шуточный характер.

Новый тренер клуба «Шарлотт» обязан каждую неделю общаться с маскотом

Новый тренер клуба «Шарлотт» обязан каждую неделю общаться с маскотом

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игрок «Пари НН» рассказал о присутствии шаманов на матчах в Африке
Вчера, 12:43
Игрокам «Барселоны» и «Жироны» запретили принимать душ на стадионе
Вчера, 10:08
Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей
12 декабряЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии3
Итало: «Сейчас не изучаю русский язык»
11 декабря
Рой Кин считает, что подарки на Рождество — это «традиция для детей»
11 декабря
Скоулз неприличным жестом отреагировал на выступление музыкантов
10 декабря Фото
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:03
стой ! не подписывай !
там ещё что-то мелким шрифтом ! )
ky64jjb9htct
ky64jjb9htct
вчера в 15:42
la-respect0
la-respect0
вчера в 15:33
В скором будущем в контрактах будут указаны требования, чтобы в команде было не меньше четырех представителей радужного сообщества , типа как лимит на легионеров ))))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:27
Какое нам дело до МЛС?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:18
Ну хоть не жениться на маскоте и то норм
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:06
А в чём прикол, это сам по себе шуточный контракт, по нему же видно)
dd397gs8j7xp
dd397gs8j7xp
вчера в 15:05
Бесплатный абонемент в дурку для него тоже должен быть обязательно прописан в контракте
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 14:57
Все бывает в футболе, даже такой контракт.
Вещий
Вещий
вчера в 14:56
Ничего не понял ... очередную фигню придумали..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 