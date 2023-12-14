Новый тренер клуба «Шарлотт» обязан каждую неделю общаться с маскотом

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вчера, 14:32

Экс-тренер «Лестера» и «Астон Виллы» , который стал наставником клуба МЛС «Шарлотт», имеет в своем контракте несколько необычных пунктов.

На фотографиях рулевого, подписывающего соглашение с коллективом, некоторые болельщики заметили необычные условия, прописанные в документе.

Специалист будет обязан каждую неделю общаться с маскотом команды, выкладывать раз в месяц видео в одну из социальных сетей (что, вероятно, опционально), а сам контракт может выиграть один из болельщиков. Стоит отметить, что представленный на фото документ несет шуточный характер.