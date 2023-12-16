Портал FourFourTwo назвал лучших футболистов 1990-х

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших игроков 1990-х годов. Возглавил данный рейтинг французский полузащитник Зинедин Зидан. В 1990-е хавбек выступал за «Кан», «Бордо» и «Ювентус». За это время Зидан выиграл Суперкубок Италии, Клубный чемпионат мира, дважды Серию А и чемпионат мира. Также в 1990-е француз признавался лучшим игроком ЧМ-1998 и стал обладателем «Золотого мяча».
Десятка лучших игроков 1990-х по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:
1. Зинедин Зидан.
2. Роналдо.
3. Роберто Баджо.
4. Паоло Мальдини.
5. Ривалдо.
6. Марко ван Бастен.
7. Деннис Бергкамп.
8. Луиш Фигу.
10. Ромарио.
Ван Бастен в девяностые уже сильно травмирован был, а Маттеус, сжиравший полполя и чей пик был именно в девяностые, заслуживает быть сильно выше. Очень спорно.
Зидан начал именно блистать в самом конце девяностых, каких,девяностых он лучший игрок?
Ван Бастен в девяностые уже сильно травмирован был, а Маттеус, сжиравший полполя и чей пик был именно в девяностые, заслуживает быть сильно выше. Очень спорно.
Зидан начал именно блистать в самом конце девяностых, каких,девяностых он лучший игрок?
Лучшей бомбардир Евро 88, лучшей игрок Евро 88. Обладатель Золотой бутсы -86
Обладатель Золотого мяча 88 89 92. Лучшей футболист Европы 88 89.Лучшей бомбардир КЕЧ 89. Игрок года 88 89. В симфонической сборной 88 92.
Лучшей бомбардир Евро 88, лучшей игрок Евро 88. Обладатель Золотой бутсы -86
Обладатель Золотого мяча 88 89 92. Лучшей футболист Европы 88 89.Лучшей бомбардир КЕЧ 89. Игрок года 88 89. В симфонической сборной 88 92.
1. Зидан
2. Роналдо
3. Баджо
4. Мальдини
5. Ривалдо
6. Марко ван Бастен
7. Бергкамп
8. Фигу
9. Ромарио
10. Стоичков
1. Зидан
2. Роналдо
3. Баджо
4. Мальдини
5. Ривалдо
6. Марко ван Бастен
7. Бергкамп
8. Фигу
9. Ромарио
10. Стоичков
Лучший бомбардир чемпионата Италии (2): 1990, 1992
Обладатель «Золотого мяча» (France Football): 1992
Игрок года по версии журнала World Soccer: 1992
Игрок года ФИФА: 1992
P.S. Бисиклету Гётеборгу помнишь, не ?)
Лучший бомбардир чемпионата Италии (2): 1990, 1992
Обладатель «Золотого мяча» (France Football): 1992
Игрок года по версии журнала World Soccer: 1992
Игрок года ФИФА: 1992
P.S. Бисиклету Гётеборгу помнишь, не ?)
Стоичкова впихнуть вместо Фигу и список практически безупречен.
Стоичкова впихнуть вместо Фигу и список практически безупречен.