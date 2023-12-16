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Портал FourFourTwo назвал лучших футболистов 1990-х

вчера, 10:26

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших игроков 1990-х годов. Возглавил данный рейтинг французский полузащитник Зинедин Зидан. В 1990-е хавбек выступал за «Кан», «Бордо» и «Ювентус». За это время Зидан выиграл Суперкубок Италии, Клубный чемпионат мира, дважды Серию А и чемпионат мира. Также в 1990-е француз признавался лучшим игроком ЧМ-1998 и стал обладателем «Золотого мяча».

Десятка лучших игроков 1990-х по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Зинедин Зидан.

2. Роналдо.

3. Роберто Баджо.

4. Паоло Мальдини.

5. Ривалдо.

6. Марко ван Бастен.

7. Деннис Бергкамп.

8. Луиш Фигу.

10. Ромарио.

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Все комментарии
sb8hg9htejzf
sb8hg9htejzf
вчера в 17:12
Если брать в расчёт исключительно 90-ые, то Роналдо не было равных. Даже победный для Зидана ЧМ-98 бразилец провёл сильнее.
Ван Бастен в девяностые уже сильно травмирован был, а Маттеус, сжиравший полполя и чей пик был именно в девяностые, заслуживает быть сильно выше. Очень спорно.
Зидан начал именно блистать в самом конце девяностых, каких,девяностых он лучший игрок?
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 15:28
Джордж Веа только на 26-й строчке? Совсем, что ли, с дуба рухнули?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:48
Когда-то, в футболе ценились игроки за свои достижения. А не за позиции или предпочтения ФИФА/УЕФА.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 14:47
ЧМ 2002 года, а не 2022.
Caniggia
Caniggia ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 14:44
Гол Ван Бастена Ден Бошу 1985 год. По мне это самая фантастическая бисиклета, которую я когда-либо видел в этой жизни!
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:42
У Роналдо в 90-х всё только начиналось, ему было лишь 23 в 2000-м и его самые шедевральные моменты в карьере пришлись на нулевые (ЧМ 2022, например), поэтому на 2-е место я бы поставил Р. Баджо, точнее 1-2 с Зиданом они должны делить первые 2 позиции абсолютно равноценно. Ну и Ван Бастен всё же бОльший вклад в свою звёздность и футбольное бессмертие внёс в 80-е, а не в 90-е, где его хватило всего на пару из-за травм, так что вместо него, как вариант, можно Стоичкова или Клинсманна, например.
Palex
Palex
вчера в 13:47
Малова- то для 90-х. Нет? Лучшей бомбардир Голландии 84 85 86 87.
Лучшей бомбардир Евро 88, лучшей игрок Евро 88. Обладатель Золотой бутсы -86
Обладатель Золотого мяча 88 89 92. Лучшей футболист Европы 88 89.Лучшей бомбардир КЕЧ 89. Игрок года 88 89. В симфонической сборной 88 92.
galem72
galem72 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:54
Список с оригинала:
1. Зидан
2. Роналдо
3. Баджо
4. Мальдини
5. Ривалдо
6. Марко ван Бастен
7. Бергкамп
8. Фигу
9. Ромарио
10. Стоичков
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Palex (раскрыть)
вчера в 11:39
Да неужели ?
Лучший бомбардир чемпионата Италии (2): 1990, 1992
Обладатель «Золотого мяча» (France Football): 1992
Игрок года по версии журнала World Soccer: 1992
Игрок года ФИФА: 1992

P.S. Бисиклету Гётеборгу помнишь, не ?)
Palex
Palex ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:21
Самое то, для него было бы первое место. Но делов том, что все его достижения пришлись на 80-е года. Что он в этом списке делает, непонятно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:12
Глазастый! )
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:10
Тут топ-10, но девятого места нет. Восьмой Фигу, десятый Ромарио. Может, Стоичков девятый.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:01
Ван Бастен больно далеко: 3-е или 4-е место было бы самое то.
Стоичкова впихнуть вместо Фигу и список практически безупречен.
Agamaga_
Agamaga_ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 10:49
Он возглавляет список самых титулованных.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:45
Где Месси?
Elliada
Elliada
вчера в 10:36
Как по мне, лучшим игроком 90-х был Роналдо, а не Зидан.
Elliada
Elliada
вчера в 10:34, ред.
"Также в 1990-е француз признавался лучшим игроком ЧМ-1998". Вообще-то, лучшим игроком ЧМ 1998 стал Роналдо. Зидан стал лучшим игроком финала ЧМ 1998.
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