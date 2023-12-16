Портал FourFourTwo назвал лучших футболистов 1990-х

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вчера, 10:26

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших игроков 1990-х годов. Возглавил данный рейтинг французский полузащитник . В 1990-е хавбек выступал за «Кан», «Бордо» и «Ювентус». За это время Зидан выиграл Суперкубок Италии, Клубный чемпионат мира, дважды Серию А и чемпионат мира. Также в 1990-е француз признавался лучшим игроком ЧМ -1998 и стал обладателем «Золотого мяча».

Десятка лучших игроков 1990-х по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Зинедин Зидан.

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10. Ромарио.