Семак игнорирует четыре проблемы «Зенита». Тренер не признал новую реальность

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вчера, 16:48

Футбольный регресс требует реакции.

Команда нуждается в психологе

У Семака харизма диктора новостей. При этом как скучный папа он идеален. Не тот папа, что римский в исполнении Джуда Лоу из сериала, а тот, у которого дома куча детей и жена с характером, а на работе требовательные боссы «Зенита» и три десятка не менее разбалованных деток с миллионами на счетах. Семак идеально справился с воспитанием чемпионской команды, но когда-то защитник Василий Березуцкий сказал одну важную фразу, описавшую последующую деградацию тренера Слуцкого.

Игрок ЦСКА заявил наставнику клуба, что после серии чемпионств и побед в кубковых турнирах Леонид Викторович получил право посылать всех на три буквы и не слушать критику, ведь он теперь царь горы. Семак идет похожим путем? Власть и успех это опасные звери, многих съели. Фанаты «Зенита» из числа тех, кто общаются с тренером, советовали ему после отъезда помощника Низелика, который специализируется на знании разных языков, взять психолога для бразильцев. И наставник отказался.

Результат – заметная игровая и персональная деградация «Зенита», символом которой стал защитник Ренан. Бразилец, которого без шуток просматривали скауты «Реала», психологически сломался, а Семак не смог ему помочь. До этого не помог форварду Альберто, вратарю Ивану, целому ряду россиян. «Зениту» нужен профессиональный психолог. Хороший тренер не должен к нему ревновать, особенно если очевидно, что есть ещё одна опасность для клуба. Но найти такого человека сложно, ведь нужен сильный врач, который знает русский и португальский языки.

Агенты работают на корпорацию

«Зенит» это подразделение международной корпорации. Люди, которые провели десятки переговоров с газовщиками из Санкт-Петербурга, одинаково отзываются об их личных качествах. Семак старался за счет приземленности добавлять человечности в общий котел, но чемпионский «Зенит» ему помогал создать Рибалта. Сейчас спортивного директора вербует «Спартак», а «Зенит» по-прежнему без важного человека в вертикали власти. В результате корпорация сделала то, что лучше всего удается подобным структурам – закупила агентов игроков.

В основном это бразильцы. Каждый скачет на одной ноге, как только слышит вопрос о Барриосе и других игроках основы «Зенита». «Нет, нет, все счастливы в Санкт-Петербурге и РПЛ ». «Все обожают играть в снегу и жить в промозглом климате». «Нет, ни у кого нет мечты об ЛЧ и элитной лиге». Конечно, это всё неправда, но агенты футболистов сейчас работают на «Зенит», хотя в нормальной структуре торговли в футболе чуть чаще на стороне клиентов. Барриосу, Венделу и Клаудиньо выгодно покинуть РПЛ . Но они могут этого не сделать, ведь посредников привязали сказочными премиальными. И это ведет к следующему пункту.

Легионеры теряют мотивацию

Семак спокойно говорит, что артист Вендел снова уйдет в загул, наберет лишний вес в Бразилии и не вернется на зимние сборы вовремя. Но разве это не значит, что ключевой хавбек не уважает тренера и «Зенит»? Вендел не скрывал, что вместе с Клаудиньо хотел уйти во «Фламенго». Агент Ренана может долго отрицать переговоры с другими клубами, но очевидно, что юный защитник, который сидит в глубоком запасе «Зенита», ищет новую команду зимой. В чемпионском составе, который уверенно всех опережал, не было так много саботажа и наплевательского отношения.

Но без языковой связи через тренера Низелика только у Кассьерры нашлась личная мотивация для заметного роста. Вендел и Клаудиньо не развиваются. Даже природу рывка Матео узнаем позже. Может, просто хочет вырваться из РПЛ , поэтому выдал сказочный сезон за «Зенит» с 14 голами в РПЛ после 17 ударов в створ? Также нельзя исключать, что капитан команды Дуглас Сантос найдет новую команду, невзирая на возраст. Фактор семей не забывайте, из Санкт-Петербурга не только защитника Гарая вывезла жена Тамара. Многие приезжали за деньгами и ЛЧ . Теперь нет еврокубков, а много платят не только в РПЛ .

Россиян злят роли третьего плана

Коваленко, Сутормин и Чистяков растворены в запасе, а Бакаева отдали в аренду. Это последний пункт, который хорошо вяжется с остальными и влияет на позиции тренера внутри раздевалки, даже если Сергей Богданович уйдет в отрицание реальности и продолжит игнорировать всё, что произошло с «Зенитом» за этот год. Дело не только в постоянных поражениях от несбалансированной команды «Динамо» в разных турнирах, хотя они как симптом. Дело не в том, что не нашли полноценную замену для Малкома и не компенсировали нехватку мощных центральных защитников, ведь Родригао из «Сочи», а не из «Ливерпуля».

Есть ещё потребности россиян в основе и на лавке. У «Зенита» десятилетиями плохо работает академия. Не нашли своего латераля, перехватили у ЦСКА Марио Фернандеса. На поле нет юных воспитанников клуба. Также есть конфликты с россиянами. Мостовой не сильно дружит с Семаком. Сутормин хочет уйти. Про Чистякова забыли, хотя Алип это средний защитник. Если глава клуба Медведев и тренер Семак желают «Зениту» добра, то им зимой важно переосмыслить события последнего времени. В штабе нужен мудрый психолог сильнее бразильца Вильяма. В клубной структуре важен мощный спортивный директор, который умеет выгодно продавать, а не только покупать.