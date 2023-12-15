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Ужасная осень, вопрос отставки. У ЦСКА сложный выбор по будущему Федотова

15 декабря 2023, 16:00
Федотов Владимир В.

Команда даже не в пятёрке РПЛ.

Серебряный призер прошлого сезона РПЛ и обладатель Кубка России на зимнюю паузу уходит, занимая 8-е место в чемпионате. Есть повод проанализировать, не пора ли тренерской рокировки для ЦСКА.

За увольнение Федотова. Слабые результаты

Провал в выступлениях очевиден. В 11 матчах с конца августа по конец октября «красно-синие» лишь раз смогли одержать победу в основное время. В Кубке нередко спасала серия пенальти, но в РПЛ ничья – это только 1 балл. Для оценки игры в Кубке рано, зато с чемпионатом всё проще. Москвичи – 8-е в РПЛ. Ниже «Крыльев» и «Рубина». Положение команд плотное – 2 очка до топ-5. Но с такой игрой это отставание наверстать непросто.

Против. Слабая работа селекции

В такой ситуации на первый план всегда выходит работа тренера, но мало говорят о селекции. А с ней у ЦСКА проблемы. Из-за санкций клубу сложнее провернуть сделки, легионеры приезжают с опозданием. В прошлом году усиление прибыло под занавес трансферного окна. В этот раз качественное усиление на бумаге – только Давила и Келвен (Файзуллаев был котом в мешке). И то трансферы обоих оформили к 6-7 турам. После поражений от «Урала» и «Динамо», ничьей с «Оренбургом».

Это ещё не говоря, что нужно больше кадров – невозможно бороться за лидерство, когда после нескольких травм приходится выпускать необкатанных выпускников академии. Федотов же освежал игру Глебовым, Рядно, Кисляком, Лукиным, Арбузовым, Ермаковым. Всем, кроме последнего, нет и 20.

За увольнение Федотова. Команда часто теряет концентрацию

С ЦСКА такое происходит слишком часто, чтобы закрывать на это глаза. Самый яркий пример – выезд в Воронеж в начале ноября. «Красно-синие» быстро повели в счёте и владели игровым преимуществом. Затем стали играть на минимальную победу, «Факел» перешёл к массированной атаке – и на 93-й забил после заброса в штрафную. Божина попросту никто не опекал. Федотов сказал, что не удалось сохранить концентрацию.

Следующий же матч – дерби с «Динамо». Отличный первый тайм, 2:1 к перерыву (были шансы забить ещё). Но после перерыва «армейцы» позволяют «бело-голубым» перехватить инициативу – поражение 2:3. Объяснение Федотова – плохо сыграли в обороне в простых моментах.

Ещё спустя 2 тура – игра с «Краснодаром» в гостях. Погодные условия лучше, чем в Москве. 0:0 вплоть до 90-й минуты, но затем – угловой южан в стиле «Ливерпуля». Им это в плюс. А «армейцам» в минус – опять не хватило внимательности на концовку. И ведь это вопрос подготовки к играм.

Против. Весной «армейцы» прибавляют

Год назад «красно-синие» шли примерно так же. Выдали отличный старт, ближе к зиме просели. К зимней паузе откатились из топ-3 на 5-е место. А после зимних сборов прибавили – и стали одной из самых ярких команд весны, обогнали «Спартак» с «Ростовом» и стали вторыми в чемпионате, взяли Кубок.

Владимир Федотов – системный тренер. И если в подготовке появляются пробелы, он знает, как их заполнить. То же самое менеджер ЦСКА может провернуть и в этот раз, стоит только довериться.

За увольнение Федотова. Примеры Карраскаля и Медины

Не всем удаётся заиграть при Федотове. За примерами далеко ходить не надо – Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. Оба – талантливые исполнители, годом ранее были среди лучших легионеров лиги. Но у них возник конфликт с тренером – оба оказались на скамейке.

Весной парагваец вернулся в старт, но уже в роли латераля. Второй так и остался сидеть. А летом появились инсайды о желании обоих сменить команду. Хесус хоть и вернул расположение Федотова, не хотел играть в непривычном амплуа. Претензии Хорхе и так понятны.

Несмотря на то что у ЦСКА и так были проблемы со скамейкой, Федотов не стал искать компромисс – и оба уехали к соседям. Теперь, к слову, на скамейке отсиживается недавно приобретенный Давила.

Против. Примеры Чалова, Облякова, Мухина, Зайнутдинова

Тут надо сделать оговорку – ни Медина, ни Карраскаль не показывают прежнего уровня в новых командах, так что и их потеря ощущается не так остро. Плюс как вообще можно говорить о сложных отношениях с игроками, когда обратных примеров в разы больше?

Самый яркий – Федотов открыл второе дыхание Фёдору Чалову, который затерялся после сорвавшегося переезда в Англию. Теперь это лидер «армейцев». Лучший свой сезон при Федотове выдал и Иван Обляков с Бахтиёром Зайнутдиновым – оба стали универсальными машинами и могли закрыть любую позицию.

А Максим Мухин? Его переход из «Локо» на первых порах был провальных – опорник никак не мог адаптироваться в новой команде. В новом сезоне исполнитель отобрал место в старте – и теперь травмированного Максима «армейцам» очень не хватает.

Итог. Стагнация – скорее вина селекции

Нельзя исключать вину тренерского штаба в положении команды – часть ответственности ложится на них. Но именно благодаря системности и навыкам кризис-менеджера Федотова ЦСКА с короткой скамейкой не развалился после череды травм. Увольнять наставника было бы попросту несправедливо. Лучше узнать, чем занимается селекция, раз за 3 трансферных окна те так и не адаптировались к новым реалиям рынка. Зимой ЦСКА нужно прежде всего качественное усиление. Тогда отбирать очки у лидеров «красно-синие» смогут не только за счёт характера.

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Все комментарии
Alser
Alser ответ haim (раскрыть)
17 декабря в 10:46
Цену на „лучших игроков” представляешь? Учитывая паспорт и их ценность в условиях дефицитного сейчас рынка.
haim
haim
16 декабря в 20:50
А что обязательно иностранцев нужно покупать? Почему, нельзя лучших игроков из российских клубов покупать? Как это делает зенит и спартак.
arsena1
arsena1
16 декабря в 20:36
Интересная трансформация восприятия
Помню, как о Слуцком судили по скучной игре и слабым результатам в ЛЧ, хотя в ЧР все было нормально. А сейчас читаю, про "восьмое место - нормальный результат" и как-то неудобно за пишущих это. Команда не показывает вообще никакой игры. Командных действий нет, мысли нет. Эпизодический перевес за счет индивидуальных действий на отдельных участках поля.
Over 9000
Over 9000 ответ KTS_16_ (комментарий удален) (раскрыть)
16 декабря в 16:14
что развелось любителей всякой хероматии, буддизмов, кармов и прочей хрени, и почему-то именно в футболе :)))))
кубок с серебром наверно тоже карма принесла. КОРМА может :)))
Over 9000
Over 9000
16 декабря в 16:10
кликбейтный заголовок
но вполне разумный текст
который подчёркивает очевидное
в прошлом сезоне тоже было 29 очков за 18 туров (сейчас 28)
МЕСТА В ТАБЛИЦЕ АКТУАЛЬНЫЙ НА 30-Й ТУР а не на 18.
я не говорю что мы гарантированно возьмём серебро или будем в тройке.
но
1) всё не так уж плохо
2) тренер работает выдающимся образом, просто мало внутренних ресурсов
БАНАЛЬНАЯ НЕХВАТКА ИГРОКОВ вот и всё
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 декабря в 23:53
В таких случаях оппоненту предлагаю всегда зеркало.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 декабря в 23:41
По другому давно уже идёт. Скользкая хитрость.
Capral
Capral
15 декабря в 23:35
Именно, так тому и быть, потому что, по другому не будет!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 декабря в 23:26, ред.
Не интересна говоришь? Что же первый ответил тогда на мой пост? Нормальные отношения? Странно называть вещи так после постов о "Хвичке", "гондольере", " любимце". Даёшь себе право писать, говорить о других, что пожелаешь при этом запрещая другим. Не много ли берешь? Последнее предложение, как угроза получается с многоточием. Так тому и быть!
Capral
Capral
15 декабря в 22:51
А что ты хотел услышать? Твоя борьба с ветряными мельницами мне уже неинтересна, всё хорошо в меру, как сказал Неру. Так что, продолжай в том же духе. Благодарность? Твое пожелание вчера шварцу- твой ответ на моё предложение поддерживать нормальные отношения. Будь здоров. Остаемся на той же волне...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 декабря в 22:25, ред.
Одолженье сделал? Благодарности потом не требуй.
Capral
Capral
15 декабря в 22:11
Ну хорошо ,не буду мешать. Наслаждайся страстью.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 декабря в 21:59
Зато мне известна страсть к "гондольеру". Твое слово кстати.
Capral
Capral
15 декабря в 21:56
Твоя многовековая страсть к "любимцу", конечно достойна уважения. Но сам то, не устал еще? Есть много других интересных тем...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 декабря в 21:51
Про Хвичку и Курбана ты давно сказал уже. Не пропустил ни одной новости о них. Дай и мне сказать о "любимце".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ pomor45 (раскрыть)
15 декабря в 21:47
Конюх он. Есаул скорее ответственный по спортивной части. К тому же полный кавалер Георгиевского креста.
От РФС.
pomor45
pomor45 ответ RamonCSKA (раскрыть)
15 декабря в 21:41
Последний - он же и первый с конца.
pomor45
pomor45 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
15 декабря в 21:39
Он не машинист. Он есаул. Коню и нужен есаул. Газманов о нём песню написал:

"Если б знать, что в будущем нас ждет,
Знать, куда табун коней несет
Времени хлысты подгоняют нас
Дали нам с конем последний шанс.
Есаул, есаул, что ж ты бросил коня
Пристрелить не поднялась рука"
CSKA2012
CSKA2012
15 декабря в 21:04
Пускай уже до конца сезона руководит, но с таким составом еще странно что мы не ниже 10 ))
Capral
Capral
15 декабря в 20:11
Невероятно, столько лет- а он всё о том же. Уже лучше про Хвичку поговорить или про Курбана.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 декабря в 20:03
Тормоз Федотов и игра у него похожая. То едет, то резко тормозит. Так и дёргается машина, если можно назвать это машиной). Игроков у него достаточно. Характер не айс. Прыгает из одной крайности в другую отсюда конфликт с игроками.
8-е место результат его работы. Но весной будет рывок команды, автор и то подметил такую особенность). Но заслуга в этом будет не Федота Стрельца, а ответственного по спортивной части. К бабке не ходи).
Интерес
Интерес
15 декабря в 19:32
Фото выбрано зачётное! В переводе с языка фотографии это звучит примерно так:Мужики,чего я тут делаю??!
Интерес
Интерес ответ 112910415 (раскрыть)
15 декабря в 19:28
А у автора и нет таких полномочий! НО новых хозяев всё,видимо,устраивает.
Интерес
Интерес ответ pomor45 (раскрыть)
15 декабря в 19:27
Когда он говорит,понятно,что думать-это его самое нелюбимое занятие.Трясти надо,чё там думать!
Интерес
Интерес
15 декабря в 19:25, ред.
Конечно, во всём виновата селекция. И вивисекция...игроков.

А постоянные замены на 89-й минуте навевают воспоминания о Вите Гончаренко-мастере аналогичных замен.

И непонятно,кто у кого этому учился. Хотя Витя хоть сподобился неоднократно вылезти из ситуации переходом на игру в четыре защитника, но тут "лучший тренер прошлого сезона" отличился этим, на моей памяти, только раз. В остальном тупо последователен.
112910415
112910415
15 декабря в 19:01
преувеличивать и заострять вопрос до такой степени
не надо бы
pomor45
pomor45
15 декабря в 18:21
Интересно, что по этому поводу думает сам Федотов, но для этого он захлопнут на все замки.
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
15 декабря в 18:20
И Вам, Здравия желаю- Дорогой Эдуард Григорьевич!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
15 декабря в 18:19
Полностью согласен.
Будь здрав Виктор.
Capral
Capral
15 декабря в 18:02
О какой отставке может идти речь, если у тренера вся защита в больнице?! Ему менять некем, не из кого лепить состав!!! И при всем этом, ЦСКА показывает достойный, качественный футбол. Если рассматривать работу тренера, то прежде всего, надо исходить из того, как работает тренер и с кем с каким "материалом". Я в этом сезоне не видел ни одного провального матча ЦСКА. Были удачные игры, менее удачные, но откровенно провальных- я не видел.

Глубже надо смотреть, и прежде всего, надо видеть стратегию, того или иного тренера. Стратегия Федотова всегда разная, в зависимости от соперника. Федотов- гибкий тренер и большой стратег. Единственное, что мне не нравится в самом Федотове- это его диктатура. Он гибкий тактик в игре, но не очень гибкий в выборе средств, того или иного футболиста. Яркий пример тому- Карраскаль. В условиях игроцкого дефицита, такими игроками не разбрасываются!!!

Да, Карраскаль не очень подходит под игровую схему Федотова, в виду того, что Федотов приверженец тотального футбола. Когда Карраскаль перешел в ДИНАМО, я сразу сказал, что у Лички он заиграет. Но не потому что Личка гениальный тренер, но только потому, что Личка- либерал, и у него в команде, "рояль" будут таскать другие, а Карраскаль будет заниматься, непосредственно своей работой- тоесть созидать. Так и получилось- польза от Карраскаля немалая.

Нельзя увольнять Федотова- это ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!! Весной вернется стержневой игрок команды Дивеев, подтянутся остальные, возможно прикупят еще кого-то и команда заиграет. Федотов на сегодняшний день- один из лучших тренеров в России! Всё у него получится, только надо терпение иметь и объективно оценивать работу тренера- без лишних придирок, и пристрастий...

Удачи, ЦСКА!!! Удачи- Федотову!!!
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