Ужасная осень, вопрос отставки. У ЦСКА сложный выбор по будущему Федотова

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15 декабря 2023, 16:00

Команда даже не в пятёрке РПЛ .

Серебряный призер прошлого сезона РПЛ и обладатель Кубка России на зимнюю паузу уходит, занимая 8-е место в чемпионате. Есть повод проанализировать, не пора ли тренерской рокировки для ЦСКА .

За увольнение Федотова. Слабые результаты

Провал в выступлениях очевиден. В 11 матчах с конца августа по конец октября «красно-синие» лишь раз смогли одержать победу в основное время. В Кубке нередко спасала серия пенальти, но в РПЛ ничья – это только 1 балл. Для оценки игры в Кубке рано, зато с чемпионатом всё проще. Москвичи – 8-е в РПЛ . Ниже «Крыльев» и «Рубина». Положение команд плотное – 2 очка до топ-5. Но с такой игрой это отставание наверстать непросто.

Против. Слабая работа селекции

В такой ситуации на первый план всегда выходит работа тренера, но мало говорят о селекции. А с ней у ЦСКА проблемы. Из-за санкций клубу сложнее провернуть сделки, легионеры приезжают с опозданием. В прошлом году усиление прибыло под занавес трансферного окна. В этот раз качественное усиление на бумаге – только Давила и Келвен (Файзуллаев был котом в мешке). И то трансферы обоих оформили к 6-7 турам. После поражений от «Урала» и «Динамо», ничьей с «Оренбургом».

Это ещё не говоря, что нужно больше кадров – невозможно бороться за лидерство, когда после нескольких травм приходится выпускать необкатанных выпускников академии. Федотов же освежал игру Глебовым, Рядно, Кисляком, Лукиным, Арбузовым, Ермаковым. Всем, кроме последнего, нет и 20.

За увольнение Федотова. Команда часто теряет концентрацию

С ЦСКА такое происходит слишком часто, чтобы закрывать на это глаза. Самый яркий пример – выезд в Воронеж в начале ноября. «Красно-синие» быстро повели в счёте и владели игровым преимуществом. Затем стали играть на минимальную победу, «Факел» перешёл к массированной атаке – и на 93-й забил после заброса в штрафную. Божина попросту никто не опекал. Федотов сказал, что не удалось сохранить концентрацию.

Следующий же матч – дерби с «Динамо». Отличный первый тайм, 2:1 к перерыву (были шансы забить ещё). Но после перерыва «армейцы» позволяют «бело-голубым» перехватить инициативу – поражение 2:3. Объяснение Федотова – плохо сыграли в обороне в простых моментах.

Ещё спустя 2 тура – игра с «Краснодаром» в гостях. Погодные условия лучше, чем в Москве. 0:0 вплоть до 90-й минуты, но затем – угловой южан в стиле «Ливерпуля». Им это в плюс. А «армейцам» в минус – опять не хватило внимательности на концовку. И ведь это вопрос подготовки к играм.

Против. Весной «армейцы» прибавляют

Год назад «красно-синие» шли примерно так же. Выдали отличный старт, ближе к зиме просели. К зимней паузе откатились из топ-3 на 5-е место. А после зимних сборов прибавили – и стали одной из самых ярких команд весны, обогнали «Спартак» с «Ростовом» и стали вторыми в чемпионате, взяли Кубок.

Владимир Федотов – системный тренер. И если в подготовке появляются пробелы, он знает, как их заполнить. То же самое менеджер ЦСКА может провернуть и в этот раз, стоит только довериться.

За увольнение Федотова. Примеры Карраскаля и Медины

Не всем удаётся заиграть при Федотове. За примерами далеко ходить не надо – Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. Оба – талантливые исполнители, годом ранее были среди лучших легионеров лиги. Но у них возник конфликт с тренером – оба оказались на скамейке.

Весной парагваец вернулся в старт, но уже в роли латераля. Второй так и остался сидеть. А летом появились инсайды о желании обоих сменить команду. Хесус хоть и вернул расположение Федотова, не хотел играть в непривычном амплуа. Претензии Хорхе и так понятны.

Несмотря на то что у ЦСКА и так были проблемы со скамейкой, Федотов не стал искать компромисс – и оба уехали к соседям. Теперь, к слову, на скамейке отсиживается недавно приобретенный Давила.

Против. Примеры Чалова, Облякова, Мухина, Зайнутдинова

Тут надо сделать оговорку – ни Медина, ни Карраскаль не показывают прежнего уровня в новых командах, так что и их потеря ощущается не так остро. Плюс как вообще можно говорить о сложных отношениях с игроками, когда обратных примеров в разы больше?

Самый яркий – Федотов открыл второе дыхание Фёдору Чалову, который затерялся после сорвавшегося переезда в Англию. Теперь это лидер «армейцев». Лучший свой сезон при Федотове выдал и Иван Обляков с Бахтиёром Зайнутдиновым – оба стали универсальными машинами и могли закрыть любую позицию.

А Максим Мухин? Его переход из «Локо» на первых порах был провальных – опорник никак не мог адаптироваться в новой команде. В новом сезоне исполнитель отобрал место в старте – и теперь травмированного Максима «армейцам» очень не хватает.

Итог. Стагнация – скорее вина селекции