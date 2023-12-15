Финальный рывок «Аякса», без Кокорина и МЮ в плей-офф. В Лиге Европы мало грандов

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вчера, 13:45

Следить не так интересно.

«Брайтон» пробился прямо в 1/8 финала, у «Аякса» — победа на финише

Самая интересная ситуация в 6-м туре была у группы B. На лидерство претендовали «Брайтон» и «Марсель» — и разыграть первую строчку они готовились в очном матче. В нижней части «Аякс» и АЕК боролись на евровесну в Лиге Конференций.

В пользу «Брайтона» говорил фактор домашнего поля, но «чайкам» крайне тяжело в плотном календаре. Французский коллектив же начал победную серию при Дженнаро Гаттузо. Фаворита назвать было невозможно – но по игре доминировали подопечные Роберто Де Дзерби. Вплоть до последних минут «провансальцам» удавалось сохранять 0:0 на табло, но на 88-й минуте исход поединка решил Жоао Педро. «Брайтон» удержал лидерство – и заработал путёвку напрямую в 1/8 финала. «Марселю» предстоит стыковой раунд.

Амстердамцы выдали ужаснейший старт сезона – до ноября они одержали 1 победу в 12 матчах во всех турнирах, даже оказывались в зоне вылета (настоящий кошмар для недавнего гегемона). Дела пошли на поправку с назначением Джона ван’т Шипа главным тренером.

«Аякс» буквально взлетел в чемпионате – но в еврокубках мог как максимум зарубиться за попадание в ЛК. Против АЕКа сыграли на удивление убедительно – повели на 5-й минуте, после пропущенного на 11-й мяча вернули преимущество и сделали контрольный удар во втором тайме. Им и досталось место в евровесне.

«Ливерпуль» подарил ЛК «Юниону»

Объективно мерсисайдцам было не до еврокубковых разборок. Им и разбираться нужды не было – коллектив давно отобрался в плей-офф ЛЕ , гарантировал себе лидерство. А теперь дал лидерам отдохнуть перед тяжелейшим отрезком в Премьер-Лиге. Шанс воспользоваться этим подвернулся «Юниону».

Бельгийцы как раз вели борьбу с ЛАСКом за Лигу Конференций. Шли третьими, но всегда лучше подстраховаться. С «красными» сыграли по схеме «5-3-2», надёжно оборонялись и не давали пространства группе атаки гостей. Сами же наказывали острыми контратаками – этого хватило, чтобы сковать неопытный состав «Ливерпуля» и дважды забить самим.

ЛАСК , тем временем, уступил «Тулузе» — так что ничего в квартете Е не изменилось. Англичане и французы – в плей-офф ЛЕ , «Юнион» удержался в еврокубках до весны.

Кокорин покидает еврокубки

«Арис» изначально считался аутсайдером группы С – всё-таки даже «Рейнджерс» и «Спарта» были посильнее, что уж говорить о «Бетисе». В заключительном туре команда с Александром Кокориным в составе откровенно доигрывала.

Зато у противостоящей им «Спарты» не было ничего решено. Чехи шли не 3-м месте, но сохраняли шансы остаться в Лиге Европы. Требовалась своя победа – тогда независимо от исхода матча «Бетис» — «Рейнджерс» команда поднималась на вторую строчку. Своего «Спарта» добилась.

В параллельном поединке «Рейнджер» сенсационно забрали 3 очка у лидера квартета – и сами забрались на первую строчку. Групповой этап для испанского клуба завершился просто ужасно – изначально они готовились к 1/8 финала Лиги Европы, а теперь вообще вылетели в ЛК.

«Вест Хэм» — среди лидеров

Ситуация в группе А была похожа на расклады в квартете B. Между собой также играли прямые конкуренты. «Вест Хэму» предстояло защитить титул лидера в игре с «Фрайбургом». Подопечные Дэвида Мойеса держат планку в чемпионате и неплохо проходят еврокубковую дистанцию, а в заключительном туре и домашние стены помогали. Немцам стала тяжелее даваться дистанция в чемпионате – зато в еврокубке удержали марку качества. Но не против «молотобойцев». Поединок завершился уверенными 2:0 в пользу хозяев.

В поединке за путёвку в ЛК сошлись «Олимпиакос» и «Бачка Топола». Греки изначально опережали конкурента на 3 очка – но в первом круге сербы забрали у «красно-белых» ничью, так что при победе и равном количестве очков именно они стали бы третьими. Только в гостях ТСЦ пришлось нелегко. К перерыву гости уже уступали 0:3, а в начале второго тайма пропустили 4-й. Интригу удалось возродить двумя своими голами к 60-й минуте, но почти сразу «Олимпиакос» поставил точку.

Без МЮ и «Ньюкасла» — зато с полуфиналистом прошлой ЛЧ

В стыковом раунде сыграют «Фрайбург», «Марсель», «Спарта», «Спортинг», «Тулуза», «Ренн», «Рома» и «Карабах». Состав скромнее, чем в прошлом году – тогда только от групп ЛЕ в стык отобрались «Монако», «Рома», «Ренн», ПСВ и «Ман Юнайтед».

Это ещё не говоря, что из Лиги чемпионов спустились гиганты – с «манкунианцами» схлестнулась «Барселона», «Нанту» противостоял «Ювентус», а против «Юниона» вышел ещё привлекательный «Аякс».

Сейчас состав от главного еврокубка не так очевиден, но и тут есть «тёмные лошадки». Тот же «Галатасарай» — одна из причин провала МЮ (3:2 во 2-м туре, 3:3 – в 5-м). «Ланс» до разгромных 0:6 от «Арсенала» в Лондоне дома нанёс тем же «канонирам» поражение – 1:2.

«Шахтёр» уже традиционно напрягал грандов своего квартета (в этот раз выдал сенсацию с «Барсой»), «Брага» не давала выдохнуть неаполитанцам, а «Фейеноорд» оставлял без очков «Лацио». Топ-клубов будет гораздо меньше, чем прошлой весной. Теперь к этой группе можно причислить разве что «Милан» и с натяжкой – «Бенфику». Первые выдали феерическую еврокубковую кампанию в прошлом сезоне (дошли до полуфинала), но не выдержали накала «группы смерти» в текущем (хотя бы дебютанта ЛЧ «Ньюкасл» обошли). Вторые считались перспективным проектом, но сейчас стагнируют.

Не так уж плохо – просто ничего выдающегося.