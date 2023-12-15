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Определились все участники плей-офф Лиги Европы

сегодня, 01:16

Завершились все матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

С первых мест в своих группах в 1/8 финала турнира вышли: «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия» Прага, «Байер».

Со вторых мест в 1/16 пробились: «Фрайбург», «Марсель», «Спарта» Прага, «Спортинг», «Тулуза», «Ренн», «Рома», «Карабах».

Вылетели в ЛЕ из Лиги чемпионов: «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз», «Шахтёр».

Жеребьёвка плей-офф состоится 18 декабря.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
Стали известны все участники плей-офф Лиги Конференций
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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:33
Откровенно слабых нет.
nmajzgsec49v
nmajzgsec49v
сегодня в 02:11
Ливерпуль, Милан, Байер сильно выделяется по уровню и игре на фоне остальных.
Гость
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