У «Ливерпуля» второе поражение в Лиге Европы. Аутсайдер наказал Клоппа за эксперименты

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вчера, 09:59

На перспективы «красных» оно не повлияло.

«Ливерпуль» закрыл групповую стадию ЛЕ вторым поражением – на этот раз мерсисайдцам досталось от «Юниона» в гостях. Причём бельгийцы были даже острее, хотя мячом владели реже. Рассказываем детали чуда в Брюсселе.

Клопп пошёл на эксперименты

Для «красных» основная задача была решена, плюс английский календарь уплотняется к новогодним праздникам. Так что после трёх игр за первые 10 дней декабря на еврокубковый выезд с командой не поехали Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд. В запасе остались Дарвин Нуньес, Луис Диас, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх. Стартовый состав оказался целиком экспериментальным.

На острие наконец вышел Коди Гакпо, на флангах – юные воспитанники Доак и Гордон. Центральную ось закрывали более опытные Кёртис Джонс, Харви Эллиотт и Ватару Эндо. А в обороне столп Мохамед Конате оказался окружён всё той же ливерпульской «зеленью» — Джарелл Куанса в связке центральных защитников (отчасти – и из-за травмы Матипа) и Чемберс с Брэдли на флангах. Только Келлехер на воротах было больше 21 года.

Вышли англичане в привычной схеме «4-3-3». Вопрос был в том, получится ли у молодёжи поддерживать высокий уровень интенсивности и эффективно действовать в прессинге.

Итог позиционных атак «Ливерпуля» — 4 удара за матч

По крайней мере, в действиях на мяче системных проблем не было. Но тут надо понимать и действия хозяев – «Юнион» не стремился в отбор у чужих ворот и позволял оппонентам разыгрывать. При обороне бельгийская команда выстраивалась в «5-3-2». В начальной стадии атак к центрдэфам опускался Джонс, либо Эндо, так добивались численного преимущества.

Только уже в следующей стадии возникали проблемы. Хозяева вынуждали «мерсисайдцев» продвигать мяч через фланги – занимающие широкую позицию Доак и Гордон, пытались идти в обводку, но их легко накрывали при игре 1-в-1. У Доака была подстраховка в виде Кёртиса Джонса – но и тот не был образцом надёжности (первый гол «Юнион» забил как раз после его потери).

Как итог, к моменту, когда хозяева поля открыли счёт, подопечные Юргена Клоппа ни разу не пробили по воротам. На перерыв уходили при одном ударе по воротам – он и принёс мерсисайдцам единственный гол. Проблема в том, что до удара этого довели с углового. С игры таких моментов не было.

Уже во втором тайме «Ливерпуль» активизировался, но проблема оставалась той же – им спокойно позволяли владеть мячом на своей половине, а ближе к финальной трети сбивали атаки к флангам. Там не хватало ни опыта, ни индивидуальных качеств. Хотя даже так «красные» пробили по воротам ещё 3 раза до финального свистка.

«Юнион» остро действовал на контратаках

Обычно, когда владение у одной из команд порядка 30 процентов, говорят, что она отбивалась. К тому же если соперник – «Ливерпуль». Визитная карточка английского гранда – гегенпрессинг, но при экспериментальном составе свойство потерялось. По итогам матча Клопп отмечал:

Заслуженная победа «Юниона». Думаю, я сделал слишком много изменений в составе, поэтому «Ливерпуль» не нашел свой ритм. Голы, которые мы пропустили, были необязательными. На последних минутах мы могли сравнять счет, может быть, трижды. Думаю, все мы смотрели один и тот же матч, так что для нас победа «Юниона» заслуженная.

Брюссельцы точно не выстраивали автобус и не отбивались. Того времени, когда хозяева оказывались на мяче, им было достаточно. В части разрушения действовали эффективно – «Ливерпуль» почти не заходил в штрафную, единственный удар в первом тайме – после углового.

В созидании «Юнион» действовал гораздо быстрее и слаженнее, чем оборона «Ливерпуля». Хватало нескольких передач в касание, чтобы зайти в финальную треть. При этом хозяевам давали много свободного пространства – да и сопротивление не оказывали.

Оба мяча «Юниона» — результат их быстрых атак. В первом случае «съели» Джонса и отправили Мохамеда Амура на дуэль с вратарём. Второй мяч – Кэмерон Пуэртас получил передачу с фланга и без сопротивления пробил с линии штрафной.

Мысленно – в плей-офф ЛЕ и на «Энфилде» с «Юнайтед»

Можно было бы критиковать «Ливерпуль» — да, по сути, не за что. Сейчас в Англии – тяжелейший календарь. Перед выездом в Брюссель играли 3-го, 6-го и 9-декабря – лидеры при таком графике очевидно устали. На игру заключительного тура Лиги Европы брать их не было смысла – мерсисайдцы всё равно решили турнирные задачи и даже гарантировали себе лидерство в квартете (и вышли напрямую в 1/8 финала).

Куда важнее для Клоппа – предстоящие матчи чемпионата. В Премьер-лиге «Ливерпуль» пробился в лидеры, дождавшись ошибки «Арсенала». Но самое тяжёлое начинается теперь – в воскресенье предстоит домашняя игра против «Манчестер Юнайтед». На следующие выходные – ещё один домашний матч, но против «канониров». Здесь снова будет поставлен вопрос о лидерстве в АПЛ . После поединка с «Бёрнли» 23 декабря – встреча с «Ньюкаслом» 1 января.