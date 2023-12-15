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Стали известны все участники плей-офф Лиги Конференций

сегодня, 01:29

Завершились все матчи 6-го тура группового этапа Лиги Конференций.

В 1/8 финала плей-офф турнира с первых мест в группах вышли: «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Виктория» Пльзень, «Брюгге», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК, «Фенербахче».

В 1/16 со вторых мест пробились: «Слован» Братислава, «Гент», «Динамо» Загреб, «Будё-Глимт», «Легия», «Ференцварош», «Айнтрахт» Франкфурт, «Лудогорец».

Вылетели в турнир из Лиги Европы: «Олимпиакос», «Аякс», «Бетис», «Штурм», «Юнион Сент-Жиллуаз», «Маккаби» Хайфа, «Серветт», «Мольде».

Жеребьёвка плей-офф пройдёт 18 декабря.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
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Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:34
18 числа посмотрим кто на кого выйдет !
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