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Объявлены претенденты на звание лучшего тренера Ла Лиги в декабре

вчера, 17:57

Пресс-служба Ла Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего тренера чемпионата Испании по итогам декабря.

На награду номинированы:

Карло Анчелотти («Реал») — 3 победы и 1 ничья.

Мичел («Жирона») — 3 победы и 1 ничья.

Эрнесто Вальверде («Атлетик» Бильбао) — 3 победы и 1 ничья.

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера Ла Лиги в декабре

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 23:28
Так они не выходят, Тчуамени два месяца был травмирован, Камавинга до сих пор травмирован.
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:20
Серьезно?) Теперь в эту сторон копать будешь? Кто заставил его выдернуть из Реала, если Анчи давали выбор и деньги?))
Что тут изначально сказано, успехи тех тренеров на этот отрезок априори лучше. Возможно даже с такими "мертвыми" звездами из Баварии и Реала, Бильбао уже шел бы выше Барсы, а Жирона выше Реала. У одних только Сансет и Уилямс стоят почти 40 лямов, остальные по 1-2 миллиона всего. Жирона всем составом как один Винисиус или Беллингем. С учетом травм даже на поле выходят 4-6 100+лямные игроки (Родриго, Джуд, Феде, Тчуамени, Камавинга - у всех 13+ матчей) - все они физически мощнее соперников. В этом смысл коммента.
Факт - у Жироны тоже травмы, ресурсы минимальные, Реал и Барса их игроков даже не рассмотрят на замену - а результаты в чемпионате топ (одинаково с лидером, лучше Барсы). Поэтому хотя бы за героизм нужно награждать тех двух, а не "бедного" Анчи. Он в конце на изи может все кубки забрать себе.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 21:42
С какими большими трансферами, ты про мёртвого Родригеса?
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:30
Мда, в сравнении с Эвертоном сейчас? Во многих англоязычных порталах есть крупные статьи с фактами, вроде тут тоже были. Анчи до возвращения в Реал показывал ужасные результаты - команды с его приходом ухудшились в обороне на 30 и 40%, в атаке 5-10%. Эвертон с 7 команды лиги, с большими трансферами и ожиданиями опустился на 10 и 12 места. После всех скандалов сейчас незачем сравнивать вообще.
А на счет Беллингема, нужны видеопруфы или статистика типа avr 8.4km или скриншоты теплокарты??
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:45
Интересно, за что этот коммент попал в лучшие? У Анчи был лучший "Эвертон" (сравните с другими), а Беллингем никогда не ходит пешком)
Incredulous
Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:37
Алаба и Милитао до конца сезона не вернуться, Начо слишком не стабилен и ненадёжен, Тчуамени и в опорной зоне не так уж блещет, не говоря уже о позиции ЦЗ. Как по мен самым приемлемым вариантов в зимнее ТО будет отозвать из Алавеса Рафу Марина. Пусть не звездный игрок, но всё же это настоящий ЦЗ, с хорошим ростом (1,91). Ну или покупать ЦЗ, потому что Алабе все равно понадобится сменщик. Не думаю, что австриец после такой травмы, и в таком возрасте вернётся в былые кондиции, да и в последнее время сдал он сильно, слишком часто из-под него начали голы залетать в ворота Реала.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:27
Валверде и Мичел априори заслуживают больше признания. У Реала травмы? Вы вообще не видите, что любой атакующий игрок у них в разы быстрее, шустрее, сильнее и точнее соперников?? Родриго оббежит всю оборону как стоячих не хуже Винисиуса, Валверде такой же почти, Беллингем может ходит пешком весь матч, но в атаке может тупо задавить защитника, Кросс просто любой угловой и штрафной исполняет как потенциальный гол. Они Алавес не заметили вдесятером. Дайте Анчи снова Эвертон и Наполи, поглядим обыграл бы этих ребят с таким же классным футболом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:25, ред.
Что первый, что Мичел вполне достойны !)
Но первый Анчелотти, он и в мире Первый и уже достаточно продолжительное время ! ☝️👌😉
Статистика, сомневающимся в помощь !)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:18
Ждём января, должны так или иначе подойти Камавинга, Карва, Менди. Правда, кто заткнёт дыру в центре обороны рядом с Антонио?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:17
Тут вообще сложно сказать, все заслужили в той или иной степени, Мичел обыграл "Барселону", Вальверде "Атлетико", Анчи провёл отрезок с вообще уже почти полностью перетасованной защитой.

Что говорить, если с "Алавесом" "Реал" доигрывал с составом в защите Гарсия-Тчуамени (центральный полузащитник) - Рюдигер - Васкес (атакующий полузащитник), то есть из 4рех игроков основным был один (Рюдигер), а на своей позиции играли только 2 из 4рех))
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:10
Ну тут или Мичел, или Анчелотти.

Мичел заслужил тем, что с такой относительно скромной командой смог за этот месяц удержать такой высокий уровень, ещё и обыграв Барселону.

Анчелотти заслужил тем, что смог обеспечить положительную динамику за этот месяц, имея практически полкоманды основного состава в лазарете.
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