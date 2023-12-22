Объявлены претенденты на звание лучшего тренера Ла Лиги в декабре

Пресс-служба Ла Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего тренера чемпионата Испании по итогам декабря.
На награду номинированы:
Карло Анчелотти («Реал») — 3 победы и 1 ничья.
Мичел («Жирона») — 3 победы и 1 ничья.
Эрнесто Вальверде («Атлетик» Бильбао) — 3 победы и 1 ничья.
Что говорить, если с "Алавесом" "Реал" доигрывал с составом в защите Гарсия-Тчуамени (центральный полузащитник) - Рюдигер - Васкес (атакующий полузащитник), то есть из 4рех игроков основным был один (Рюдигер), а на своей позиции играли только 2 из 4рех))
Что говорить, если с "Алавесом" "Реал" доигрывал с составом в защите Гарсия-Тчуамени (центральный полузащитник) - Рюдигер - Васкес (атакующий полузащитник), то есть из 4рех игроков основным был один (Рюдигер), а на своей позиции играли только 2 из 4рех))