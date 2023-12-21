Тюкавин стал лучшим игроком «Динамо» в ноябре-декабре

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком команды в ноябре и декабре по версии болельщиков.
Футболист на этом отрезке провёл все 7 матчей в составе московской команды, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.
Форвард также был признан лучшим в РПЛ по итогам последних двух месяцев.
Что и следовало ожидать, объективно лучший и по результативным действиям, взаимодействию с партнерами, лёгкости игры.
Что и следовало ожидать, объективно лучший и по результативным действиям, взаимодействию с партнерами, лёгкости игры.