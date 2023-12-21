Тюкавин стал лучшим игроком «Динамо» в ноябре-декабре

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вчера, 21:40

Нападающий «Динамо» признан лучшим игроком команды в ноябре и декабре по версии болельщиков.

Футболист на этом отрезке провёл все 7 матчей в составе московской команды, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.