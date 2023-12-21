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Тюкавин стал лучшим игроком «Динамо» в ноябре-декабре

вчера, 21:40

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком команды в ноябре и декабре по версии болельщиков.

Футболист на этом отрезке провёл все 7 матчей в составе московской команды, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Форвард также был признан лучшим в РПЛ по итогам последних двух месяцев.

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Все комментарии
rzcb4xvjzf3c
rzcb4xvjzf3c
сегодня в 00:16
Красавчик 7 матчей - 7 мячей)
протон
протон
сегодня в 00:09
Потенциально Тюкавин сильнейший нап. в РФ, играющий на линии офсайда, со времён Сычёва/Кержакова. Столбы вроде Дзюбы/Пава/Погребняка - не в счёт, разумеется. Хотелось бы видеть побольше наших молодых талантов, ведь они же есть.
Что и следовало ожидать, объективно лучший и по результативным действиям, взаимодействию с партнерами, лёгкости игры.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:37
Отлично отыграл последние матчи - это точно.
Capral
Capral
вчера в 22:16
А почему не Битело или Карраскаль? Надо смотреть объективно, ведь именно, эти двое создают Тюкавину плацдарм для выгодных позиций. Они уводят за собой соперников и они ведут игру. Тюкавин только использует выгодные моменты, создаваемые первыми двумя. Тюкавин не лидер команды. Битело и Карраскаль зажигают в центре поля.
sova147
sova147
вчера в 22:09
Очень хороший игрок он мне очень нравится
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