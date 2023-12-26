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Антонио Конте может возглавить «Милан»

сегодня, 00:47

Стефано Пиоли может быть уволен с должности главного тренера «Милана».

По данным источника, будущее специалиста будет зависеть от результата матча Серии А против «Сассуоло», который состоится 30 декабря.

В качестве потенциальной замены Пиоли «россонери» рассматривают вариант с назначением Антонио Конте.

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Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 01:57
Семь пятниц на неделе.
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 01:39, ред.
Доброго времени суток Всем.
Уважаемые модераторы КП, вы обещали прислать новый штрих код 26 го числа, для получения приза . Просто решил напомнить.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:01
Милан сольёт Сосуоле и тренер сменится,жду перемен!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:01
Немного странное может быть принято решение - Милан идёт третьим в чемпионате , относительно неудачное выступление в ЛЧ (3 место) , но там были довольно серьёзные соперники.
Гость
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