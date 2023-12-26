Антонио Конте может возглавить «Милан»

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сегодня, 00:47

может быть уволен с должности главного тренера «Милана».

По данным источника, будущее специалиста будет зависеть от результата матча Серии А против «Сассуоло», который состоится 30 декабря.

В качестве потенциальной замены Пиоли «россонери» рассматривают вариант с назначением .