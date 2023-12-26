Антонио Конте может возглавить «Милан»

Стефано Пиоли может быть уволен с должности главного тренера «Милана».
По данным источника, будущее специалиста будет зависеть от результата матча Серии А против «Сассуоло», который состоится 30 декабря.
В качестве потенциальной замены Пиоли «россонери» рассматривают вариант с назначением Антонио Конте.
Уважаемые модераторы КП, вы обещали прислать новый штрих код 26 го числа, для получения приза . Просто решил напомнить.
Уважаемые модераторы КП, вы обещали прислать новый штрих код 26 го числа, для получения приза . Просто решил напомнить.